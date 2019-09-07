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Выбор труб для водяного теплого пола: основные критерии

Москва, 07.09.2019
Во всемирной паутине можно найти множество инструкций по обустройству теплых водяных полов из остатков труб, изготовленных для иных целей. Разумеется, этот способ может представляться весьма экономичным, так как затраты на покупку труб будут минимальными. Однако такая экономия весьма обманчива.
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Использование труб, не соответствующих установленным стандартам и характеризующихся сомнительным качеством, через некоторое время может привести к прискорбным последствиям, и вместо экономии придется нести колоссальные затраты на ликвидацию результатов наспех выполненной укладки напольной отопительной системы.

С учетом специфических условий, в которых эксплуатируются трубы для водяного теплого пола, нужно приобретать только такие изделия, которые в полной мере отвечают всем требованиям, предъявляемым для данного типа отопления. При этом трубы могут быть изготовлены как из оцинкованной стали, так и из нержавейки.

Вес металлических труб вместе со стяжкой создает большую нагрузку на перекрытия в многоквартирных зданиях. Строительные нормы исключают использование изготовленных сварным способом труб для обустройства теплого водяного пола. Причем тип сварного шва (прямой или спиральный) не играет никакой роли.

Обязательные требования, предъявляемые к трубам для теплого водяного пола, состоят в коррозиеустойчивости и защищенности от процессов, приводящих к образованию налета на внутренней поверхности их стенок. Материал изготовления труб должен быть химически инертным и обладать стойкостью к температурным перепадам. Наибольшей долговечностью характеризуются трубы с защитным барьером, препятствующим кислородной диффузии.

Обычно теплый водяной пол изготавливается из труб диаметром шестнадцать, двадцать и двадцать пять миллиметров. В каждой конкретной ситуации надо исходить из существующих условий. Надо только учитывать, что чем меньше диаметр трубы, тем сильнее гидравлическое сопротивление, а это уменьшает теплообменный потенциал контура. В то же время чем больший диаметр имеет труба, тем большее количество бетона потребуется для заливки стяжки, а это увеличит общий вес перекрытия.

Важнейшее условие нормальной службы трубы – ее прочность. Под действием внешнего давления, которое создается весом бетонной стяжки, и внутреннего давления на стенки труб, которое создает теплоноситель, контур из труб для теплого водяного пола подвергается значительной нагрузке. Поэтому трубы должны быть способны выдерживать давление до десяти бар.

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