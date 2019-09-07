Выбор труб для водяного теплого пола: основные критерии

Использование труб, не соответствующих установленным стандартам и характеризующихся сомнительным качеством, через некоторое время может привести к прискорбным последствиям, и вместо экономии придется нести колоссальные затраты на ликвидацию результатов наспех выполненной укладки напольной отопительной системы.

С учетом специфических условий, в которых эксплуатируются трубы для водяного теплого пола, нужно приобретать только такие изделия, которые в полной мере отвечают всем требованиям, предъявляемым для данного типа отопления. При этом трубы могут быть изготовлены как из оцинкованной стали, так и из нержавейки.

Вес металлических труб вместе со стяжкой создает большую нагрузку на перекрытия в многоквартирных зданиях. Строительные нормы исключают использование изготовленных сварным способом труб для обустройства теплого водяного пола. Причем тип сварного шва (прямой или спиральный) не играет никакой роли.

Обязательные требования, предъявляемые к трубам для теплого водяного пола, состоят в коррозиеустойчивости и защищенности от процессов, приводящих к образованию налета на внутренней поверхности их стенок. Материал изготовления труб должен быть химически инертным и обладать стойкостью к температурным перепадам. Наибольшей долговечностью характеризуются трубы с защитным барьером, препятствующим кислородной диффузии.

Обычно теплый водяной пол изготавливается из труб диаметром шестнадцать, двадцать и двадцать пять миллиметров. В каждой конкретной ситуации надо исходить из существующих условий. Надо только учитывать, что чем меньше диаметр трубы, тем сильнее гидравлическое сопротивление, а это уменьшает теплообменный потенциал контура. В то же время чем больший диаметр имеет труба, тем большее количество бетона потребуется для заливки стяжки, а это увеличит общий вес перекрытия.

Важнейшее условие нормальной службы трубы – ее прочность. Под действием внешнего давления, которое создается весом бетонной стяжки, и внутреннего давления на стенки труб, которое создает теплоноситель, контур из труб для теплого водяного пола подвергается значительной нагрузке. Поэтому трубы должны быть способны выдерживать давление до десяти бар.