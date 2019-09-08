Гисметео, прогноз погоды на осень: синоптики обещают новые сюрпризы

Погода не перестаёт удивлять жителей Русской равнины своей непредсказуемостью. Наступившая осень уже преподнесла много неожиданностей. Однако, по прогнозу Гисметео, это только начало, в дальнейшем синоптики обещают новые сюрпризы. В частности, метеорологи предупредили, что климатическая осень на большую часть страны придёт, как минимум на две недели позже календарного срока. При этом, вторая половина сентября еще порадует теплом.

Погода в Центральной России. Прогноз Гисметео на осень

До середины сентября, по прогнозу Гисметео, температурный фон выше климатической нормы будет держаться в европейской части страны. Так, в Калуге, Смоленске, Рязани и Туле в период с 9 по 15 сентября средняя дневная температура составит плюс 21-22. После полуночи – 12-14. Резкое похолодание произойдёт в последней декаде первого осеннего месяца, когда климатическую обстановку начнёт формировать влажный скандинавский атмосферный фронт, который накроет почти всю Центральную Россию – пойдут дожди, усилится ветер, а температура упадёт днём до плюс 11-13, в ночные часы – до плюс 7-10.

Начало октября также будет пасмурным и дождливым. Например, в Иваново, Костроме, Владимире, Твери, Орле и Ярославле, по прогнозу Гисметео, ожидается всего 8-10 градусов выше нуля. И это днём. Ночью же возможны заморозки. С середины октября и до конца месяца синоптики ожидают температурные качели – циклоны будут сменяться антициклонами, тёплые атмосферные фронта начнут смешиваться с холодными. Всё это окажется влияние на погоду. В ноябре почти на всей территории Центральной России станет стабильно прохладно, особенно в ночные часы. В конце месяца возможет мокрый снег и снижение температуры до минус 1-3. При этом количество и интенсивность осадков будет не очень высокими.

Гисметео, прогноз погоды на осень в Поволжье

Почти до конца сентября будет тепло в Среднем Поволжье. В частности, во власти антициклонического фронта окажется вся Самарская область. Поэтому до первых чисел октября столбики термометров здесь днём ниже плюс 20 опускаться не будут. В первой декаде октября, по прогнозу Гисметео, немного похолодает. Ожидается плюс 15-17 днём, и плюс 13-15 – ночью. Аналогичная погода прогнозируется и в низовьях Волги. В частности, в Волгоградской области в сентябре средняя дневная температура плюс 24, в октябре – плюс 16; ноябре – плюс 10.

Погода осенью на Урале. Прогноз Гисметео на 3 месяца

По прогнозу Гисметео, предстоящей осенью температурный фон на территории Урала будет в пределах от плюс 18 до минус 5. При этом, как обещают синоптики, Бабье лето наступит здесь уже в начале следующей неделе. Так, в Екатеринбурге, уже 11 сентября воздух прогреется до плюс 17-18. К выходным станет ещё теплее – плюс 18-20, будет солнечно и без осадков. Также малооблачно и сухо на следующей неделе – в Челябинске и Магнитогорске. Однако Бабье лето на Урале закончится очень быстро. Примерно с 18 сентября почти повсеместно здесь похолодает днём до плюс 10-12, ночью – до плюс 6-8. Также ожидаются дожди, местами сильные. Первые стойкие морозы придут на Урал уже во второй половине октября. В этот период солнечных дней станет совсем мало, небо затянут облака, будет пасмурно. В конце месяца выпадет снег, а температурный фон опустится местами до минус 2-4.

Ноябрь на Урале станет первым полноценным зимним месяцем. Пот прогнозу Гисметео, термометры будут стабильно показывать ниже нуля, снег начнёт выпадать в ежедневном режиме, возможны снегопады. При этом, пик ноябрьских морозов ожидается в последние дни месяца, когда термометры покажут минус 9-11.

Гисметео. Прогноз погоды на осень-2019 в Москве

По прогнозу Гисметео, начавшаяся в Москве осень, будет умеренно тёплой. Количество осадков не превысит среднестатистическую норму за последние годы. Самым тёплым станет сентябрь. С понедельника, 9 сентября по пятницу, 13 сентября днём будет плюс 23-24, без осадков. Ночью также вполне комфортно и выше климатической нормы – плюс 13-15. К выходным в столичный регион вторгнется мощный циклон, который понизит, как атмосферное давление (до 735-740 мм ртутного столба), так и температуру. Так, в субботу, 16 сентября, по прогнозу Гисметео – плюс 15-16 в дневные часы и плюс 7-8 – после полуночи. Ещё прохладнее станет в воскресенье – днём всего плюс 13-14. Кроме того, прогнозируются сильные дожди.

В конце месяца будет по-прежнему пасмурно и холодно – 11-12 градусов выше нуля, однако обойдётся без осадков. В октябре средняя дневная температура составит плюс 10-12. В ночные часы возможны заморозки. Первый снег, по прогнозу Гисметео, выпадает в середине ноября, а средняя температура воздуха составит плюс 7-9.