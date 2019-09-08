Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Согласно информации пресс-службы президента РФ, основной темой разговора стала ситуация на Украине. В частности, лидеры двух стран ценили вчерашним обмен между РФ и Украиной.

Кроме того, путин и Макрон обсуждали дальнейшие шаги по нормализации ситуации в Донбассе. Как отмечается в пресс-службе главы РФ, Путин подчеркнул о необходимости подготовки к проведению переговоров в «нормандском формате». При этом глава РФ отметил, что украинская сторона должна выполнять взятые на себя в 2015 и в 2016 годах обязательства.

Также Путин и Макрон пришли к единому мнению, что Минские соглашения не имеют альтернативы, так является «комплексом мер» при урегулировании ситуации в Донбассе.