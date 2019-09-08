В Ингушетии избрали нового главу республики

Махмуд-Али Калиматов, ранее временно исполнявший обязанности руководителя Ингушетии, избрано новым главой республики. За него проголосовало большинство депутатов народного собрания Ингушетии. Согласно местному законодательству, руководителя республики выбирают депутаты парламента, передаёт РИА Новости.

Напомним, в конце июня 2019 года Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, а в конца августа внес на рассмотрение ингушского парламента три кандидатуры: Урусхана Евлоева, Магомеда Зурабова и Махмуд-Али Калиматова.

В итоге, Калиматова поддержали 27 парламентариев, за Зурабова - 3. Таким образом, Махмуд-Али Калиматов стал новым главой Ингушетии.

Напомним, сегодня в РФ проходит единый день голосования. В частности, выборы проходят в Москве, где выбирают депутатов Московской городской Думы.