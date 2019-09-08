Вход/Регистрация Подписка

В Ингушетии избрали нового главу республики

Москва, 08.09.2019
  • В Ингушетии избрали нового главу республики

Елена Афонина/ТАСС

Махмуд-Али Калиматов, ранее временно исполнявший обязанности руководителя Ингушетии, избрано новым главой республики. За него проголосовало большинство депутатов народного собрания Ингушетии. Согласно местному законодательству, руководителя республики выбирают депутаты парламента, передаёт РИА Новости.

Напомним, в конце июня 2019 года Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, а в конца августа внес на рассмотрение ингушского парламента три кандидатуры: Урусхана Евлоева, Магомеда Зурабова и Махмуд-Али Калиматова.

В итоге, Калиматова поддержали 27 парламентариев, за Зурабова - 3. Таким образом, Махмуд-Али Калиматов стал новым главой Ингушетии.

Напомним, сегодня в РФ проходит единый день голосования. В частности, выборы проходят в Москве, где выбирают депутатов Московской городской Думы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Рецепт Обломова: меньше работаешь — лучше живешь
      Академик Виктор Ивантер об идее четырехдневной рабочей недели
    2. Закат эры банкоматов
      Через полгода из магазина можно будет унести больше наличных, чем было при входе
    3. Четыре по восемь. Три по четыре. Кто меньше?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама