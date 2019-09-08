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В ЦИК заявили о вмешательстве Facebook и Google в российские выборы

Москва, 08.09.2019

Николай Булаев – заместитель председателя Центризбиркома РФ – заявил, что материалы, которые публикуют Facebook и Google – это вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Замглавы ЦИК пояснил, что многое из того, что есть на этих ресурсах можно отнести к материалам, серьёзно влияющие на избирателей.

«Я уверен, что это вмешательство в наши внутренние дела. Это просто недопустимо в современном мире», – резюмировал Булаев.

Напомним, 8 сентября в РФ единый день голосования. Всего проходит более 6 тыс. выборов самого разного уровня. При этом в 16 регионах избирают губернаторов, а в Москве проходят выборы в городскую Думу.

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