В ЦИК заявили о вмешательстве Facebook и Google в российские выборы

Николай Булаев – заместитель председателя Центризбиркома РФ – заявил, что материалы, которые публикуют Facebook и Google – это вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Замглавы ЦИК пояснил, что многое из того, что есть на этих ресурсах можно отнести к материалам, серьёзно влияющие на избирателей.

«Я уверен, что это вмешательство в наши внутренние дела. Это просто недопустимо в современном мире», – резюмировал Булаев.

Напомним, 8 сентября в РФ единый день голосования. Всего проходит более 6 тыс. выборов самого разного уровня. При этом в 16 регионах избирают губернаторов, а в Москве проходят выборы в городскую Думу.