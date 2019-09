10 главных концертов осени

Концерт Теодора Курентзиса

Знаменитый дирижер Теодор Курентзис, который на сегодняшний день является одной из ведущих фигур в мире классической музыки, выступит этой осенью в Москве. Оркестр и хор MusicAeterna под руководством Теодора представит публике Реквием Моцарта, который сыграл в судьбе дирижера одну из определяющих ролей. Именно это произведение в 2011 году Курентзис и MusicAeterna записали в Новосибирске. Пластинка вызвала широкий резонанс в области классической музыки: критики всего мира отметили удивительное качество исполнения и радикальность трактовки, лишенную старых штампов. “Курентзис приоткрывает занавес в театре смерти и скорби, страха и утешения, и забыть это будет нелегко”, - писал журнал Gramophone.

Теодор является обладателем пяти премий “Золотая маска”, “Строгановской премии” и в разные годы удостаивался многих других наград.

Где: Московская консерватория им. П.И.Чайковского

Когда: 23 октября

Цена: от 7000 до 18000 рублей

Подробнее по ссылке: http://www.mosconsv.ru/ru/default.aspx

Пласидо Доминго





Этой осенью Москву посетит легенда оперной сцены, культовый испанский тенор Пласидо Доминго. В программу концерта, специальным гостем которого станет Юрий Башмет, войдут оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и жемчужины испанского лирико-драматического жанра Сарсуэла.

На счету артиста исполнение более 150 партий. Такого репертуара не достигал ни один из когда-либо живущих оперных певцов. Знаменитый испанец более 4000 тысяч раз поднимался на сцены всех знаковых оперных театров мира - от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Доминго является обладателем 11 премий Грэмми, а также он был одним из солистов легендарного проекта “Три тенора”, в котором участвовали скончавшийся в 2007 году Лучано Паваротти и Хосе Каррерас.

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 17 октября

Цена: от 4000 до 60000 рублей

Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru

“Так говорил Богомолов”





2019 год стал для Константина Богомолова триумфальным: его назначили худруком Театра на Малой Бронной, у него завязался громкий роман с Ксенией Собчак и уже в октябре он впервые представит поклонникам музыкальный моноспектакль “Так говорил Богомолов”. Постановка создана по его текстам из одноименной книги, которая выйдет в свет этой осенью. В концерте занят любимый актер режиссера Игорь Миркурбанов, принявший участие в семи работах Константина. За роль в “Карамазовых” на сцене МХТ им. Чехова в 2015 году Миркурбанов получил “Золотую маску” в номинации “Лучшая мужская роль”. За музыкальную часть спектакля-концерта отвечает целый оркестр Red Square Band.

Где: Вегас Сити Холл

Когда: 11 октября

Цена: от 100 до 6500 рублей

Подробнее по ссылке: https://vegas-hall.ru/afisha/mirkurbanov/

“Рондо” - Нам 35!”





28 ноября на сцену московского Crocus City Hall выйдут легендарные музыканты — Александр Иванов и группа “Рондо.! 35 лет прошло с тех пор, как впервые зазвучали песни этого коллектива. “Бледный бармен”, “Я буду помнить”, “Боже, какой пустяк!”, “Московская осень” — эти хиты и многие другие песни зал всегда поет хором, это любимая музыка нескольких поколений. “Рондо” — это уникальная группа, пережившая перестройки и перестрелки, гласности и ускорения, кризисы и дефолты, революции и майданы. Концертная география коллектива необъятна: на одной только Аляске группа сыграла более 10 концертов, а из выступлений в Осаке и Токио впоследствии сложился альбом “Рондо в Японии”. Поздравить группу и спеть дуэтом с Александром Ивановым придут Леонид Агутин, Владимир Пресняков, EMIN, Александр Маршал, А’Студио, Трофим, Валерий Сюткин, Город 312 и другие.

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 28 ноября

Цена: от 1600 до 10000 рублей

Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru/events/rondo19

Томас Андерс





Томас Андерс — один из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в нашей стране, получивший всемирную известность в составе дуэта Modern Talking. Именно его голос звучит в таких песнях, как You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, S.O.S For Love и других великих хитах. Сингл You’re My Heart, You’re My Soul поднимался на верхнюю строчку хит-парадов в 81 стране, а общее количество продаж пластинок превысило 125 миллионов копий, что принесло ему более 400 золотых и платиновых наград. Легендарный исполнитель выйдет на сцену Crocus City Hall 31 октября. В программе - все хиты Modern Talking и лучшие песни с сольных альбомов.

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 31 октября

Цена: от 1500 до 10000 руб.

Подробности на https://crocus-hall.ru/events/anders19

Дживан Гаспарян в “Зарядье”





8 ноября в “Зарядье” состоится концерт легенды world music - величайшего виртуоза дудука Дживана Гаспаряна. Исполнитель, чье имя навсегда вписано в историю музыки, выйдет на сцену концертного зала вместе со своим внуком - Дживаном Гаспаряном-младшим. Выступление дяди Дживана - всегда огромное событие. 91-летний артист, прославивший свою родную Армению и дудук на весь мир, пользуется огромной любовью и уважением зрителей. Талант музыканта покорил Энио Морриконе, Мартина Скорсезе, Джона Кеннеди и Елизавету Вторую. Его соло на дудуке звучит в легендарном голливудском фильме “Гладиатор”. А история его жизни - это история целого поколения людей. Еще будучи мальчишкой будущая легенда музыки навсегда влюбился в этот инструмент и стал великим музыкантом-самоучкой. Спустя годы он передал любовь к дудуку своему внуку Дживану Гаспаряну-младшему, с которым они выступают на одной сцене. С ранних лет внук профессионально обучался музыке и одновременно брал уроки у своего знаменитого деда. Вместе они объехали с концертами полмира. Оба музыканта играют на уникальных инструментах, сделанных вручную Гаспаряном-старшим.

Где: концертный зал “Зарядье”

Когда: 8 ноября

Цена: от 1400 до 3900 рублей

Подробнее по ссылке: https://zaryadyehall.com/afisha/zaradys/dzhivan-gasparyan-i-dzhivan-gasparyan-mladshiy/

Gruppa Skryptonite





Один из самых талантливых рэперов страны Скриптонит не раз отмечал, что жанр, в котором его узнали поклонники, слишком для него узок и не позволяет ему показать все свои музыкальные способности. Именно поэтому уже этой осенью он представит публике свой новый проект лайв-бэнд Gruppa Skryptonite, который выпустил дебютный мини-альбом в апреле этого года. Шесть композиций, вошедших в данную пластинку, стали настоящим откровением для многих меломанов. Адиль Жалелов (Скриптонит) собрал коллектив с гармоничным звучанием, которое получилось на стыке экспериментального фьюжна из афро- и латиноамериканской музыки, электроники и простых запоминающихся мелодий. Большой сольный концерт лайв-бэнда пройдет в ДС “Мегаспорт”.

Где: Дворец спорта “Мегаспорт”

Когда: 19 октября

Цена: от 1500 до 12000 рублей

Подробнее по ссылке: http://www.hockey-palace.ru/

Андрей Державин и группа “Сталкер”





Основатель группы “Сталкер”, автор хитов “Не плачь, Алиса!”, “Журавли”, “Брат”, “Катя-Катерина”, “Чужая свадьба” и других, Андрей Державин впервые за 20 лет выступит в Москве с большим сольным концертом. Мероприятие состоится 21 сентября в “Вегас Сити Холле”. Андрей решил вновь собрать коллектив “Сталкер” после 17-летнего перерыва в сольном творчестве. Артист с 2000 по 2017 год был участником группы “Машина Времени”, а прошлой весной объявил о начале первого за 20 лет сольного гастрольного тура. Аншлаговые концерты уже состоялись в Кирове, Вологде, Барнауле, Красноярске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. Программа каждого выступления составляется по опросам подписчиков артиста в соцсетях. На московском сольнике прозвучат хорошо известные поклонникам хиты, а также свежие композиции, которые войдут в новый альбом Андрея Державина и группы “Сталкер”. Презентация пластинки планируется в 2020 году.

Где: Vegas City Hall

Когда: 21 сентября

Цена: от 600 до 4000 руб.

Подробности по ссылке: https://vegas-hall.ru/afisha/derzhavin/

The Rasmus





Самая популярная финская группа The Rasmus приготовила сюрприз для поклонников. В честь 15-летия их пятого студийного альбома Dead Letters, принесшего им оглушительный успех по всему миру, музыканты решили отправиться в европейское турне. Уже 1 ноября группа выступит в Москве. Пластинка Dead Letters, 4 миллиона копий которой было продано по всему миру, увидела свет в 2003 году. На тот момент коллектив уже существовал 10 лет и был очень популярен в Финляндии. Но вечный хит In the Shadows с пятого альбома сделал этих ребят суперзвездами во всем мире. На московском концерте группа сыграет все композиции с пластинки Dead Letters, даже те, что никогда ранее не исполнялись на живых выступлениях.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 1 ноября

Цена: от 2500 до 10000 рублей

Подробнее по ссылке: https://adrenaline-stadium.ru/

Shortparis





Молодые и талантливые музыканты из Новокузнецка, перебравшиеся в Петербург и создавшие там коллектив Shortparis, дадут большой сольный концерт в Москве. Этой осенью услышать и увидеть перформативное выступление экспериментальной группы, исследующей границы элитарного и массового искусства, можно будет в столичном клубе Adrenaline Stadium. Shortparis берет свое начало с 2012 года, но широкую популярность музыканты обрели лишь год назад, когда их клипы “Стыд” и “Страшно” начали набирать в YouTube миллионные просмотры. Музыку Shortparis руководитель журнала The Quietus Джон Доран описывает как “амбициозную, напыщенную, невероятно претенциозную, эротичную, волнующую, не поддающуюся классификации, смутно девиантную, приятную для танца и полную революционного потенциала”.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 21 ноября

Цена: 1600 рублей

Подробнее по ссылке: https://adrenaline-stadium.ru/