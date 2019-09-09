Алжир договорился о покупке российских истребителей на два млрд долларов

Алжир договорился с Москвой о покупке российских истребителей на общую сумму более 2 млрд долл. Соответствующий контракт был подписан в ходе авиасалона МАКС-2019, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на алжирский блог MenaDefense и свой источник в Минобороны РФ.

По информации собеседника издания, речь идёт о покупке 16 многофункциональных тяжёлых истребителей Су-30МКИ(А) и 14 средних МиГ-29М/М2. При этом источник «Ведомостей» считает, что этот контракт является «знаковым», так как стал первым между РФ и Алжиром, заключенным после отставки президента этой североафриканской страны Абдель-Азиза Бутефлики.

В свою очередь представители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству комментировать эту информацию отказались.