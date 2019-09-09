CNN: США тайно вывезли из России ценного информатора, близкого к властям РФ

Американские спецслужбы ещё в 2017 году в рамках секретной операции вывезли из РФ своего информатора, близкого к властям России. Об этом передаёт CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома. При этом отмечается, что информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей, который работал под прикрытием в высшем руководстве России».

Также отмечается, что информатор – гражданин РФ, завербованный спецслужбами США много лет назад. При этом телеканал не публикует подробностей об этом человеке, чтобы не навредить ему.

Кроме того, сообщается, что в результате этой секретной операции США остались без одного из своих ключевых агентов, которые имели доступ к данным о работе в Кремле.

По данным CNN, операция по вывозу информатора была проведена из-за опасения, что глава Белого дома Дональд Трамп и члены его администрации могут раскрыть агента. При этом поясняется, что решение о вывозе информатора было принято почти сразу после встречи президента США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, занимавшим в 2017 году должность посла России в Вашингтоне

В ЦРУ уже прокомментировали эту информацию, заявив, что такие предположения являются «необоснованными и некорректными». В свою очередь представители администрации президента США заявили, что «информация CNN не просто неверная, а опасная, так как потенциально ставит под угрозу жизни других людей».