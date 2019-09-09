Диетологи рассказали, кому нельзя есть мясо

Диетологи рассказали, что некоторой категории людей противопоказано красное мясо, пишет «Вечерняя Москва». Как считают врачи, отказаться от красного мяса следует людям с нарушением обмена веществ, поскольку продукты распада откладываются в суставах и могут вызвать артрит. Такой категории людей лучше отдать предпочтение нежирному мясу индейки или курицы, рассказала диетолог, тренер-нутрициолог Наталья Прохорова. При этом даже мясо птицы людям с нарушением обмена веществ следует употреблять с минимальных количествах.

При этом Прохорова отмечает, что все хорошо в меру и полный отказ от мяса вреден для организма, которому требуется полный спектр питательных веществ.

С ней согласна ее коллега врач-диетолог Елена Соломатина, которая считает, что даже людям, которым показана растительная диета, например больным с повышенным холестерином, следует оставить в своем рационе куриные грудки, нежирного кролика и другое диетическое мясо.