Курс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

Минувшую неделю нацвалюта завершила на позитиве, существенно укрепившись к доллару и евро. Так, вечером, 6 сентября на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 65,77 руб., потеряв за 7 дней 1,01 руб. Евро за неделю также солидно просел до 72,62, подешевев по сравнению с закрытием 30 августа на 0,75 коп. На открытиии торгов понедкльника курс доллара снижается к рублю на 9 копеек - до 65,63 руб., евро тереят 8 копеек - 72,40 руб.

По мнению экспертов, падение основных резервных мировых валют к рублю происходило сразу на нескольких важных факторах. Это и замедление деловой активности в США, и новости о новом раунде переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые назначены на начало октября.

Кроме того, рубль, который вначале нейтрально отреагировал на пятничное решение Центробанка снизить ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,0%), затем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро в связи с активизацией применения участниками рынка стратегии carry trade перед ожидаемым смягчением политики американского и европейского регуляторов.

Напомним, комментируя свое нынешнее решение, в ЦБ РФ указали на продолжение замедления инфляции и более низкие в сравнении с ожиданиями темпы роста экономики, а также отметили, что не исключают продолжения снижения ставки. При этом эксперты уверены, что новость о снижении ключевой ставки стала ожидаемой для большинства участников рынка, поэтому в котировки валют все было заложено заранее.

Также аналитики ещё раз подчеркнули, что рынки позитивно оценили данные по рынку труда США, оказавшиеся хуже прогнозов. Эксперты обратили внимание и на тот факт, что рубль почти не заметил снижение цен на «чёрное золото», которые снижались в пятницу.

В свою очередь Анна Бодрова из информационно-аналитического центра «Альпари», напомнила, что рубль пережив не самый простой для себя август, в сентябре стал более взвешенным и устойчивым, войдя в осень в стабильном состоянии.

Поэтому её прогноз по нацвалюте на ближайшую перспективу и не только позитивный: доллар по её мнению, будет торговаться в диапазоне 64,5-67 руб. До конца осени к рубежу в 68-69 руб. он может приблизиться только при каком-нибудь форс-мажоре, например, если обострится геополитическая обстановка или рухнут мировые цены на нефть.

Евро, по прогнозу Бодровой, с высокой долей вероятности окажется в пределах 71-74 рублей. Здесь подвижность больше, потому что в Старом Свете сейчас все слишком много проблем, а к их решению пока даже не приступили. При реализации же умеренно стрессового сценария евро до начала зимы просядет до отметок 68-71 руб.