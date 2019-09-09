Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

Москва, 09.09.2019
  • Курс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минувшую неделю нацвалюта завершила на позитиве, существенно укрепившись к доллару и евро. Так, вечером, 6 сентября на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 65,77 руб., потеряв за 7 дней 1,01 руб. Евро за неделю также солидно просел до 72,62, подешевев по сравнению с закрытием 30 августа на 0,75 коп. На открытиии торгов понедкльника курс доллара снижается к рублю на 9 копеек - до 65,63 руб., евро тереят 8 копеек - 72,40 руб.

По мнению экспертов, падение основных резервных мировых валют к рублю происходило сразу на нескольких важных факторах. Это и замедление деловой активности в США, и новости о новом раунде переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые назначены на начало октября.

Кроме того, рубль, который вначале нейтрально отреагировал на пятничное решение Центробанка снизить ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,0%), затем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро в связи с активизацией применения участниками рынка стратегии carry trade перед ожидаемым смягчением политики американского и европейского регуляторов.

Напомним, комментируя свое нынешнее решение, в ЦБ РФ указали на продолжение замедления инфляции и более низкие в сравнении с ожиданиями темпы роста экономики, а также отметили, что не исключают продолжения снижения ставки. При этом эксперты уверены, что новость о снижении ключевой ставки стала ожидаемой для большинства участников рынка, поэтому в котировки валют все было заложено заранее.

Также аналитики ещё раз подчеркнули, что рынки позитивно оценили данные по рынку труда США, оказавшиеся хуже прогнозов. Эксперты обратили внимание и на тот факт, что рубль почти не заметил снижение цен на «чёрное золото», которые снижались в пятницу.

В свою очередь Анна Бодрова из информационно-аналитического центра «Альпари», напомнила, что рубль пережив не самый простой для себя август, в сентябре стал более взвешенным и устойчивым, войдя в осень в стабильном состоянии.

Поэтому её прогноз по нацвалюте на ближайшую перспективу и не только позитивный: доллар по её мнению, будет торговаться в диапазоне 64,5-67 руб. До конца осени к рубежу в 68-69 руб. он может приблизиться только при каком-нибудь форс-мажоре, например, если обострится геополитическая обстановка или рухнут мировые цены на нефть.

Евро, по прогнозу Бодровой, с высокой долей вероятности окажется в пределах 71-74 рублей. Здесь подвижность больше, потому что в Старом Свете сейчас все слишком много проблем, а к их решению пока даже не приступили. При реализации же умеренно стрессового сценария евро до начала зимы просядет до отметок 68-71 руб.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Закат эры банкоматов
      Через полгода из магазина можно будет унести больше наличных, чем было при входе
    2. Осенние события, которые вас вдохновят
      Несмотря на недостаток солнца и промозглую погоду осенняя Москва дарит множество источников для вдохновения. Куда сходить, чтобы отдохнуть, получить заряд положительных эмоций, а может быть и почерпнуть новые идеи в нашей подборке.
    3. Строители «Восточного» получат финансовый форсаж
      Вокруг космодрома «Восточный» разразился крупный скандал, в который вынужден был вмешаться лично президент страны. На закрытом совещании в Амурской области Владимир Путин потребовал неукоснительно соблюдать все сроки, в том числе, касающиеся строительства второй очереди космодрома и первого запуска ракеты носителя тяжелого класса «Ангара А5»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама