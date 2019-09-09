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Финляндия намерена сократить дотации ЕС восточноевропейским странам

Москва, 09.09.2019
#Из жизни Евросоюза
  • Финляндия намерена сократить дотации ЕС восточноевропейским странам

EPA

Финляндия собирается использовать свое президентство в Евросоюзе, начавшееся 1 июля, для продвижения планов Еврокомиссии урезать дотационные выплаты государствам, нарушающим правила объединенной Европы. По словам главы финского министерства по связям с ЕС Тутти Туппурайнен, защита общих ценностей блока является делом «первостепенной важности» особенно сейчас, когда в разных концах планеты возникают все новые «более или менее тоталитарные режимы».

Как нетрудно догадаться, пишет Financial Times, проталкивание спорного закона приведет к новому столкновению между Брюсселем и рядом центральных и восточноевропейских стран. Туппурайнен не стала называть наиболее вероятных жертв закона, но в первую очередь, он, конечно, будет касаться таких стран, как Польша и Венгрия, в отношении которых ЕК начала процесс применения 7 статьи Устава Евросоюза в связи с многочисленными нарушениями Варшавой и Будапештом общеевропейских правил и норм.

«Это превентивная мера, которая будет в равной мере относиться ко всем членам Союза»,- подчеркнула г-жа Туппурайнен. Отвечая на вопрос об отрицательном отношении к этому вопросу Польши и Венгрии, она заявила, что это не орудие наказания какой-то страны, а средство защиты общеевропейского бюджета. Она также выразила уверенность, что закон, связывающий дотации ЕС с тем, как члены блока относятся к правлению закона в своих странах, войдет в окончательный вариант бюджета Евросоюза на следующую семилетку, которая начнется в 2021 году.

Предложение сокращать нарушителям дотации поддерживают западные и северные члены ЕС, которых не устраивает, что у Еврокомиссии ограниченный арсенал средств по сдерживанию нарастающего нелиберализма в объединенной Европе.

Естественно, потенциальные жертвы против новаций. Особенно резко за такие высказывания и планы Финляндию критикуют в Будапеште. Венгерский премьер Виктор Орбан, например, недавно сказал: «Мы с трудом сдерживаемся, когда наши друзья из Финляндии критикуют нашу судебную систему». Орбан при этом подчеркнул, что в самой Финляндии нет конституционного суда, и обратил внимание на то, что президент Финляндии назначает судей по рекомендации министра юстиции.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила на прошлой неделе, что Венгрия наложит вето на любую попытку привязать бюджетные правила к правлению закона, потому что страны Центральной и Восточной Европы являются наиболее крупными получателями помощи Евросоюза и больше всех пострадают от нововведения. 

Споры по дотациям, наверняка, вспыхнут 16 сентября, на которое назначено слушание дела по обвинению Венгрии в нарушениях демократических норм и правления закона. Такой же процесс, который подразумевает применение к нарушителю санкций вплоть до лишения его права голоса, идет последние полтора года и в отношении Польши. Правда, применить статью 7 на практике крайне трудно, потому что для этого требуется единодушное согласие всех членов ЕС.

Государственный секретарь Польши по европейским делам Конрад Шиманский заявил, что «правление закона важно для Польши не меньше, чем для Финляндии», и подчеркнул, что «юридические споры должны решаться юридическими, а не политическими инструментами». В противном случае, уверен он, вместо компромиссов возникнет новое напряжение.

Споры между Брюсселем и Варшавой о реформе судебной системы в Польше тянутся все четыре года нахождения у власти консервативной партии «Право и справедливость» (PiS). После того, как в 2017 году польское правительство возглавил Матеуш Моравецкий, PiS пошла на некоторые уступки, после чего Брюссель слегка успокоился и умерил пыл. Однако главный европейский суд продолжает «воевать» с Варшавой, признавая незаконными отдельные пункты судебной реформы.

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