Французское СМИ назвало Киев российской столицей

В видеоматериале французской газеты Figaro репортеры ошибочно назвали Киев городом России, передает РИА Новости. Ролик с географическим казусом со стороны французского СМИ содержал в себе выступление президента Украины Владимира Зеленского 7 сентября по следам одновременного освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных граждан двух стран. В верхнем углу видео указывалось место трансляции: «Киев. Россия».

Напомним, ранее президенты России и Украины договорились об одновременном освобождении российских и украинских заключенных. С каждой стороны было выпущено на свободу по 35 человек, в числе которых украинец Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные за подготовку теракта. Также Россия передала украинской стороне осужденного за шпионаж Романа Сущенко и моряков, которые нарушили российскую границу осенью прошлого года.