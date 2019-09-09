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Французское СМИ назвало Киев российской столицей

Москва, 09.09.2019

В видеоматериале французской газеты Figaro репортеры ошибочно назвали Киев городом России, передает РИА Новости. Ролик с географическим казусом со стороны французского СМИ содержал в себе выступление президента Украины Владимира Зеленского 7 сентября по следам одновременного освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных граждан двух стран. В верхнем углу видео указывалось место трансляции: «Киев. Россия».

Напомним, ранее президенты России и Украины договорились об одновременном освобождении российских и украинских заключенных. С каждой стороны было выпущено на свободу по 35 человек, в числе которых украинец Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные за подготовку теракта. Также Россия передала украинской стороне  осужденного за шпионаж Романа Сущенко и моряков, которые нарушили  российскую границу осенью прошлого года.

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