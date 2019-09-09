Украина увеличивает запасы газа

По сообщению пресс-службы Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» запасы газа в подземных хранилищах увеличились до 18,7 млрд кубометров и продолжают увеличиваться на 78 млн кубометров газа в сутки. По мнению руководства «Нефтегаза Украины» для прохождения отопительного сезона Украине необходимо иметь 20 млрд кубометров газа в своих хранилищах в случае прекращения российского транзита.

1 января 2020 года заканчивается истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. В ноябре 2015 года Украина объявила о прекращении закупок российского газа, но она использует транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.