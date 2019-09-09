Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: погода продолжит удивлять

Погода в ближайшие 7 дней продолжит удивлять жителей России своим непредсказуемым характером, температурными качелями и природными аномалиями.

Прогноз погоды от Гисметео в Крыму на 7 дней. Предупреждение МЧС

Так, по прогнозу Гисметео, по-прежнему остаётся нестабильной климатическая ситуация в Крыму. В период с 10 по 15 сентября почти на всей территории полуострова сохранится ветреная погода. Днём воздух будет прогреваться до плюс 23-25, в ночные часы – до плюс 18-20. В понедельник похолодает – в светлое время суток будет плюс 19-20, после полуночи – всего 14-15 выше нуля. Однако и на этой неделе назвать погоду комфортной, можно с большой натяжкой. Всё тот же ветер и волнение на море не позволят местным жителям и отдыхающим в полной мере насладиться бархатным сезоном.

Напомним, ещё в воскресенье в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Накануне, волнение на море достигало отметки в шесть баллов, в то время как купаться не рекомендуется уже при трёх. Некоторые отдыхающие не прислушались к рекомендациям спасателей. Из-за чего, согласно данным МЧС, жертвами стихии стали 6 человек, отправившиеся плавать в шторм, разыгравшийся у берегов полуострова.

В этой связи в МЧС ещё раз предупреждают, что купаться в море чрезвычайно опасно уже при волнении в три балла — даже физически крепким людям и хорошим пловцам. При этом отмечается, что не следует заходить в воду в одиночку, тем более детям. Также строго запрещено заплывать за буйки.

«Если же вы стали свидетелем несчастного случая, срочно звоните по номеру 101 в службу спасения. Стоит также помнить, что даже опытным, профессиональным спасателям в шторм от трёх балов и выше сложно оказать помощь тонущему», – говорится в предупреждении МЧС.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн, всегда представляет серьезную опасность не только для отдыхающих, но и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки.

Погода на 7 дней в северо-западных регионах страны. Прогноз Гисметео.

По прогнозу Гисметео, в ближайшие 7 дней также нестабильная климатическая обстановка ожидается на северо-западе страны. Так, в Пскове и Новгороде Великом пока по-летнему тепло. Во вторник, 10 сентября здесь плюс 25, пасмурно, без осадков. В среду, 11 сентября и в четверг, 12 сентября – всё также пасмурно и без осадков, но уже плюс 19-20. С пятницы, 13 сентября начнётся похолодание – днём термометры будут показывать всего плюс 13, ночью – плюс 8-9.

На восток Северо-Западного округа холодный атмосферный фронт придёт чуть раньше. Так, в Республике Коми, в Вологодской и Архангельской областях 10-11 сентября - плюс 18-20. В четверг, 12 сентября – плюс 15-16, в пятницу, 13 сентября – плюс 15, в субботу, 14 сентября, воскресенье, 15 сентября и понедельник, 16 сентября – плюс 10-11 днём и плюс 5-7 ночью. При этом, вторая половины этой недели пройдёт под аккомпанемент сильного дождя.

Прогноз погоды в Поволжье на 7 дней

Также к концу недели закончится климатическое лето в Поволжье. Например, в Саранске и Чебоксарах до пятницы, по прогнозу Гисметео, ожидается плюс 22-23 без осадков. К вечеру субботы северо-западный ветер нагонит тучи, пойдёт дождь, а температурный фон понизится до плюс 15-16. Аналогичная погода ожидается в Ярославле и Нижнем Новгороде, где к воскресенью столбики погодных градусников с плюс 24 рухнут сразу на 10 градусов - до плюс 14.

А вот в Самаре на этой неделе сохранится летняя погода. В период с 10 по 15 сентября – плюс 21-26, солнечно и без осадков. Немного похолодает в понедельник, 16 сентября – до плюс 20. Кроме того, в этот день ожидается небольшой дождь и усиление ветра.

Погода на Урале и в Сибири. Прогноз Гисметео на 7 дней

В ближайшие 7 дней температурный фон на Урале и в Сибири будет формировать антициклон. По прогнозу Гисметео, дневная температура в Свердловской и Челябинской областях составит плюс 16-20, в Томской и Омской областях – плюс 15-17. В Кемеровской и Новосибирской областях – температурные качели. Во вторник здесь плюс 15 и кратковременные осадки; в среду – плюс 10, в четверг – плюс 12, в пятницу – плюс 9 и сильные ливни. В выходные плюс 13-16, осадки малой интенсивности, а в понедельник, 16 сентября – уже плюс 20 и солнечно.

В центральных и южных районах Красноярского края на этой неделе ожидаются ночные заморозки (минус 1-2). При этом днём воздух будет прогреваться до плюс 19-21.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней в Москве

В Москве, по прогнозу Гисметео, в начале этой недели по-летнему тепло. Сегодня, из-за сухой и жаркой погоды даже был введён повышенный уровень погодной опасности, что для конца первой декады сентября совсем нехарактерно. С 10 по 13 сентября в российской столице также очень комфортная погода – плюс 23-25 днём и плюс 14-16 ночью.

В выходные в Москву вторгнется мощный циклон, который понизит, как атмосферное давление, так и температуру воздуха. Так, в субботу, 16 сентября ожидается плюс 16-17 в дневные часы и плюс 7-9 – в ночные. Ещё прохладнее станет в воскресенье – днём всего плюс 14-15. В понедельник, 16 сентября усилятся осадки, а дневной температурный фон составит всего плюс 12-14.