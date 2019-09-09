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Кто, где, кого «жахнул» на выборах 8 сентября

Москва, 09.09.2019
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Эстафету прошлого года на рост демократичности приняли от губернаторских выборов выборы в заксобрания.
#Региональные выборы
#Политика
  • Кто, где, кого «жахнул» на выборах 8 сентября

Партийные инкогнито, они же беспартийные самовыдвиженцы, оказались не самыми популярными фигурами этих выборов

Александр Щербак/ТАСС

В ходе минувшего Единого дня голосования прошли прямые выборы глав 16 субъектов федерации. В 13 из них в схватку за пост высшего должностного лица выступили врио губернаторов. В Ставропольском крае, Волгоградской и Вологодской областях на второй срок выдвинулись действующие главы, чей электоральный багаж вызывал у экспертов сомнения в возможности легкой победы. Параллельно развернулась борьба за места в законодательных собраниях 13 регионов.

Накануне выборов главной интригой голосования считалась «интрига второго тура», хотя не все разделяли эту точку зрения. В числе потенциально проблемных для федеральной и региональной власти территорий упоминались Республика Алтай, Астраханская, Волгоградская, Вологодская и Сахалинская области, а так же Санкт-Петербург. Надо учитывать, что все возглавляющие регионы «врио» становятся таковыми по персональным указам президента РФ, так что понятно, под каким углом рассматриваются голосования за этих кандидатов.

А на настроения избирателей продолжают влиять отрицательные тенденции в экономике, по инерции негатив в адрес власти подпитывает отрицательный ресурс пенсионной реформы. Возникновение очага недовольства в Москве позволяло предполагать распространение «протестного вируса» на регионы в ключе кампании «голосуй за любого другого кандидата».

Итоги ЕДГ-2019 разочаровали многих экспертов, в спортивном или оппозиционном азарте ожидавших повторения прошлогоднего «дефиле вторых туров». Однако и предсказуемо скучными прошедшие выборы назвать сложно, в особенности – на фоне итогов борьбы за места в Мосгордуме и «триумфального шествия» ЛДПР по Хабаровскому краю.

Без вторых туров для губернаторов

Угроза вторых туров миновала как «молодых технократов», так и их более возрастных коллег по губернаторскому корпусу.

В Астраханской области врио Игорь Бабушкин, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, одержал уверенную победу, набрав 75,63% голосов. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров (выдвинутый от «Единой России») также сумел с большим отрывом опередить конкурентов: свою поддержку ему выразили 82,02% граждан, пришедших на избирательные участки. Победу в первом туре одержал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия»), набравший 76,81% голосов.  В Вологодской области губернатор Олег Кувшинников («Единая Россия») набрал 60,82% голосов. Забайкальского врио Александра Осипова («Единая Россия») поддержали 89,62% избирателей. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков (так же выступавший от лица партии власти) одержал победу «за явным преимуществом»: за кандидатуру великого кикбоксера проголосовали 83,66% избирателей. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков («Единая Россия») так же уверенно опередил своих соперников, набрав 80,86% голосов. Избавление от приставки «врио» обеспечил себе и глава Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»): за него проголосовали 81,07% пришедших к избирательным урнам земляков.

На этом «восьмидесятники» заканчиваются. Чуть не дотянул до них в Ставрополье действующий губернатор Владимир Владимиров («Единая Россия»): его поддержали 79,65% избирателей. На выборах губернатора Санкт-Петербурга, к которым было приковано исключительное внимание, обошлось без сюрпризов: самовыдвиженец врио Александр Беглов набрал 64,67%.

В Челябинской области врио Алексей Текслер, принявший решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 69,33% голосов. Выступив в качестве кандидата от партии власти, оренбургский врио Денис Паслер обеспечил себе дальнейшее пребывание в кресле губернатора, заручившись поддержкой 65,94% избирателей.  В Липецкой области  голосование завершилось победой выдвинутого единороссами врио губернатора  Игоря Артамонова (67,27%). В Мурманской области врио главы региона Андрей Чибис («Единая Россия») обошел конкурентов, показав результат в 60,07% голосов. Борьба за пост главы Республики Алтай завершилась победой врио Олега Хорохордина (58,82%), участвовавшего в выборах в статусе самовыдвиженца. На Сахалине самовыдвиженец Игорь Лимаренко в тяжелой борьбе сумел вырвать победу в первом туре, набрав 56,15% голосов.

Парламент Ингушетии выбрал в качестве нового главы республики врио Махмуд-Али Калиматова. Глава Кабардино-Балкарии будет избран депутатами регионального парламента нового созыва 3 октября. Выборы высшего должностного лица Республики Крым также пройдут в непрямом формате. Они запланированы на период до 23 октября. 

Региональные сюрпризы

Главным источником сенсаций в ходе ЕДГ-2019 стали выборы в региональные законодательные собрания. Особенно интересны итоги голосования в Москве и в Хабаровске.

В столице России 26 мест достались самовыдвиженцам, 13 – кандидатам от КПРФ, по 3 – представителям «Яблока» и «Справедливой России». С учетом реальной партийной принадлежности самовыдвиженцев, «Единая Россия» получила всего 9 мест. Это безусловный и катастрофический провал. И, одновременно, «автогол». К плачевному для себя результату самым решительным образом приложила руку, или ногу, сама ЕР, переодев своих игроков в майки «самовыдвиженцев». Голосовать за кандидатов от партии, которые даже стесняются упомянуть ее название, показалось, вероятно, нелогичным многим лояльным избирателям. Глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, пребывавший в стенах Московской городской думы более 18 лет, потерпел на выборах поражение.

Однако это нельзя рассматривать и как безусловный триумф оппозиции над властью. Всего условная оппозиция, с учетом самоидентификации двух самовыдвиженцев, получила в столичном парламенте несколько менее половины из 45 мест (не меньше 19-ти). И, по разным оценкам, от 23 до 26 будущих депутатов МГД, несмотря на разную партийную принадлежность, входят в условный «список мэрии». В частности, в состав Мосгордумы вошли три представителя объединения «Моя Москва», традиционно активно сотрудничающего с мэрией. В целом это гарантирует Сергею Собянину достаточно прочную опору для диалога с оппозицией. Но гордума не выглядит и ручной. Некоторые наблюдатели отмечают как повод для размышлений то, что в условиях очень низкой явки (21,66%, хотя это и побольше, чем в 2104 году), произошла мобилизация оппозиционного электората, хотя обычно зависимость обратная.

В Хабаровском крае голосование завершилось триумфом ЛДПР. Однопартийцы губернатора Сергея Фургала получили 56,12% голосов по спискам и добились абсолютной победы в одномандатных округах, выиграв в 22 из 24. Одновременно партия Владимира Жириновского получила 34 из 35 мест в Хабаровской городской думе. В Комсомольске-на-Амуре партия, к которой принадлежит губернатор, получила подавляющее большинство – 24 из 25 мандатов. Один мандат получил кандидат от КПРФ. Мэром Комсомольска был избран Александр Жорник – кандидат от ЛДПР.

В прочих регионах «Единая Россия» и ее представители в основном продемонстрировали достаточно высокие показатели. В ходе выборов в Брянскую областную думу представители «партии власти» набрали 64,94% в ходе голосования по спискам. В рамках выборов в Волгоградскую областную думу «Единая Россия» набрала по спискам 48,5%, в Крыму – 53,91%, в Татарстане – 72,99%, в Тульской области – 50,46%, в Республике Тыва – 82,95%. Сравнительно низкими были результаты «Единой России» в Республике Алтай – 34,18%, в Севастополе – 38,13% и Марий Эл – 37,26%. Однако общий «расклад сил» в упомянутых регионах еще может существенно измениться: там действует смешанная избирательная система, и потому на распределении мест в заксобраниях могут отразиться результаты голосования в одномандатных округах.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, где региональные заксобрания формируются по пропорциональному принципу, «Единая Россия» сумела обеспечить себе  контроль над республиканскими парламентами, получив 65,79% и 65,04%.

Таким образом, ЕДГ-2019 не стал для власти и ее представителей повторением прошлогоднего электорального кризиса. Однако нельзя согласиться и с оценкой произошедшего, данной секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Последний заявил о том, что в ходе выборов «Единая Россия» «жахнула всех». Между тем, наблюдается серьезное ослабление позиций партии власти в Москве и Севастополе (в последнем случае ситуацию усугубляет раскол регионального отделения на фракции). Низкими остаются результаты «Единой России» в Республике Алтай и Марий Эл. В Хабаровском крае потеряно большинство в заксобрании, и не только.

Следует еще тщательно оценить общую тенденцию, когда появятся окончательные итоги. Но уже достаточно очевидно, что на выборах в коллективные представительные органы оппозиция чувствует себя все увереннее за два года до выборов в Государственную Думу.

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