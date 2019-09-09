«Война» Китая с США помогла России

Российский экспорт в Китай вырос за восемь месяцев 2019 года на 8,3% (по сравнению в тем же периодом прошлого года) — до 39,45 млрд долларов. Это следует из данных главного таможенного управления КНР, приводимых агентством «Прайм». При этом китайский экспорт в Россию за тот же период не вырос вовсе. Он составил 31,14 млрд долларов.

В целом товарооборот между нашими странами за январь-август достиг 70,590 млрд долларов, увеличившись на четыре с половинной процента по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее.

Есть все шансы побить рекорд. По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил планку в 100 млрд долларов, причем довольно значительно. По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Целевой уровень в 100 млрд был установлен несколько лет назад лидерами двух стран. Но первые годы после этого были разочаровывающими. Зато потом зашла речь уже о двухстах миллиардах.

Снижение глобального товарооборота КНР составило более 3,5% год к году, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Основные торговые партнеры КНР, прежде всего, США, проводят политику оптимизации своих бюджетных и торговых балансов в условиях постепенного повышения инфляционных рисков и ставок заимствований.

На этом фоне КНР вынужденно переориентирует свою внешнюю торговлю на других партнеров, поясняет аналитик. И если средние для последнего времени темпы роста товарооборота между КНР и РФ — около 10% в год — будут удержаны, то, с точки зрения статистических прогнозов, к 2024 году он удвоится по сравнению с 2018 годом, составив около 200 млрд долларов.

Для РФ Китай является надежным и активно растущим рынком сбыта энергоносителей, что позволяет России, в лице Газпрома и нефтяных компаний, успешно противостоять давлению потребителей на Западе. В частности, учитывая договоренности в рамках проекта «Сила Сибири», Газпром планирует к 2035 году нарастить долю в импорте и внутреннем потреблении натурального газа в КНР соответственно до 25% и 13%, по сравнению с 0% в 2018 году.

Такая ситуация, уверен Александр Осин, способствует усилению рыночных позиций российских компаний и повышению эластичности экономики в целом. Однако, последние шесть лет застоя наглядно показали, что рост богатства, финансовой независимости и международного влияния российского крупного бизнеса не транслируется в развитие широкой экономики РФ — в рост малого, среднего бизнеса и в доходы потребителей. Есть две экономики, экономика, отраженная в динамике фондового рынка и остальная, застойная.

В российском экспорте в КНР «передельные» отрасли занимают менее 10%, а китайский экспорт в РФ имеет долю обрабатыващих отраслей, превышающую 80%, добавляет аналитик. На этом фоне, можно говорить о том, что Россия, финансирующая дефициты западных стан, прямо — за счет своих вложений в резервные фонды, и косвенно — за счет слабости экономической политики, не создающей на рынке инвестиционных альтернатив, теперь включается в поддержку еще одной разбалансированной системы, китайской.

Импорт Китая из России увеличивается на фоне «торговых войн» Пекина и Вашингтона, полагает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Основную часть поставок в нём занимают углеводороды: около 68% по состоянию на июнь 2019 года. Есть и другие существенные «сырьевые» статьи продаж: древесина и изделия из неё — 6%, металлы и металлоизделия — 2%.

Повышение импорта из России энергоносителей может быть связано с переориентацией китайских потребителей на нашу страну в противовес США, продолжает эксперт. В то же время продукция высокого передела имеет второстепенное значение. Машины, оборудование и аппаратура составляют 9% импорта, транспортные средства – 2,5%. И именно данная группа товаров, наоборот, имеет приоритет в закупках России в Поднебесной. В них продукция машиностроения занимает 44%, транспорт — 7%. Таким образом, безусловный позитив роста товарооборота между двумя странами сопровождается сохранением традиционной для России не слишком благоприятной структуры торговли.

В то же время следует учесть, что и по машинам и оборудованию положительные изменения также налицо. В относительном выражении их импорт из России в Китай увеличился наиболее быстрыми темпами — на 79% в июне 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года. В целом есть вероятность, заключает Марк Гойхман, что в текущем году товарооборот превзойдёт прошлогодний уровень. Что называется — « нет худа без добра», и напряженность торговых отношений Штатов и Поднебесной в какой-то мере может быть на руку России.