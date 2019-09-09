Вход/Регистрация Подписка

«Война» Китая с США помогла России

Москва, 09.09.2019
Товарооборот устремился к новой символической планке, которая еще недавно казалась нереальной. Однако аналитики видят и минусы: активизация торговли при ее нынешней структуре помогает больше китайским товарищам, чем российской экономике и гражданам
#Внешняя торговля
#Россия и Китай
#Экономика
#Анна Королева
  • «Война» Китая с США помогла России

Китай. Пекин. Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина у международного конференц-центра "Яньциху", куда он прибыл для участия в форуме "Один пояс, один путь"

Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский экспорт в Китай вырос за восемь месяцев 2019 года на 8,3% (по сравнению в тем же периодом прошлого года) — до 39,45 млрд долларов. Это следует из данных главного таможенного управления КНР, приводимых агентством «Прайм». При этом китайский экспорт в Россию за тот же период не вырос вовсе. Он составил 31,14 млрд долларов.

В целом товарооборот между нашими странами за январь-август достиг 70,590 млрд долларов, увеличившись на четыре с половинной процента по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее.

Есть все шансы побить рекорд. По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил планку в 100 млрд долларов, причем довольно значительно. По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Целевой уровень в 100 млрд был установлен несколько лет назад лидерами двух стран. Но первые годы после этого были разочаровывающими. Зато потом зашла речь уже о двухстах миллиардах.

Снижение глобального товарооборота КНР составило более 3,5% год к году, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Основные торговые партнеры КНР, прежде всего, США, проводят политику оптимизации своих бюджетных и торговых балансов в условиях постепенного повышения инфляционных рисков и ставок заимствований.

На этом фоне КНР вынужденно переориентирует свою внешнюю торговлю на других партнеров, поясняет аналитик. И если средние для последнего времени темпы роста товарооборота между КНР и РФ — около 10% в год — будут удержаны, то, с точки зрения статистических прогнозов, к 2024 году он удвоится по сравнению с 2018 годом, составив около 200 млрд долларов.

Для РФ Китай является надежным и активно растущим рынком сбыта энергоносителей, что позволяет России, в лице Газпрома и нефтяных компаний, успешно противостоять давлению потребителей на Западе. В частности, учитывая договоренности в рамках проекта «Сила Сибири», Газпром планирует к 2035 году нарастить долю в импорте и внутреннем потреблении натурального газа в КНР соответственно до 25% и 13%, по сравнению с 0% в 2018 году.

Такая ситуация, уверен Александр Осин, способствует усилению рыночных позиций российских компаний и повышению эластичности экономики в целом. Однако, последние шесть лет застоя наглядно показали, что рост богатства, финансовой независимости и международного влияния российского крупного бизнеса не транслируется в развитие широкой экономики РФ — в рост малого, среднего бизнеса и в доходы потребителей. Есть две экономики, экономика, отраженная в динамике фондового рынка и остальная, застойная.

В российском экспорте в КНР «передельные» отрасли занимают менее 10%, а китайский экспорт в РФ имеет долю обрабатыващих отраслей, превышающую 80%, добавляет аналитик. На этом фоне, можно говорить о том, что Россия, финансирующая дефициты западных стан, прямо — за счет своих вложений в резервные фонды, и косвенно — за счет слабости экономической политики, не создающей на рынке инвестиционных альтернатив, теперь включается в поддержку еще одной разбалансированной системы, китайской.

Импорт Китая из России увеличивается на фоне «торговых войн» Пекина и Вашингтона, полагает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Основную часть поставок в нём занимают углеводороды: около 68% по состоянию на июнь 2019 года. Есть и другие существенные «сырьевые» статьи продаж: древесина и изделия из неё — 6%, металлы и металлоизделия — 2%.

Повышение импорта из России энергоносителей может быть связано с переориентацией китайских потребителей на нашу страну в противовес США, продолжает эксперт. В то же время продукция высокого передела имеет второстепенное значение. Машины, оборудование и аппаратура составляют 9% импорта, транспортные средства – 2,5%. И именно данная группа товаров, наоборот, имеет приоритет в закупках России в Поднебесной. В них продукция машиностроения занимает 44%, транспорт — 7%. Таким образом, безусловный позитив роста товарооборота между двумя странами сопровождается сохранением традиционной для России не слишком благоприятной структуры торговли.

В то же время следует учесть, что и по машинам и оборудованию положительные изменения также налицо. В относительном выражении их импорт из России в Китай увеличился наиболее быстрыми темпами — на 79% в июне 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года. В целом есть вероятность, заключает Марк Гойхман, что в текущем году товарооборот превзойдёт прошлогодний уровень. Что называется — « нет худа без добра», и напряженность торговых отношений Штатов и Поднебесной в какой-то мере может быть на руку России.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Закат эры банкоматов
      Через полгода из магазина можно будет унести больше наличных, чем было при входе
    2. Осенние события, которые вас вдохновят
      Несмотря на недостаток солнца и промозглую погоду осенняя Москва дарит множество источников для вдохновения. Куда сходить, чтобы отдохнуть, получить заряд положительных эмоций, а может быть и почерпнуть новые идеи в нашей подборке.
    3. Строители «Восточного» получат финансовый форсаж
      Вокруг космодрома «Восточный» разразился крупный скандал, в который вынужден был вмешаться лично президент страны. На закрытом совещании в Амурской области Владимир Путин потребовал неукоснительно соблюдать все сроки, в том числе, касающиеся строительства второй очереди космодрома и первого запуска ракеты носителя тяжелого класса «Ангара А5»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама