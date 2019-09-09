Курс доллара: Citi сделал неожиданный прогноз по рублю

В самое ближайшее время рынок в Турции достигнет, так называемой точки истощения в ожидании смягчения монетарной политики, которая может быть отражена в коротком конце кривой лиры.

К такому выводу пришли аналитики Citigroup, которые опубликовали ближайшую стратегию для своих клиентов. По их мнению, это может привести к некоторому снижению курса турецкой валюты, которая сегодня получила чувствительный удар от главы американского Минфина Стивена Мнучина, заявившегося о грядущих санкциях США против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

С учётом того, что реальные ставки по рублевым форвардам по-прежнему остаются высокими, а ЦБ РФ может продолжать привлекать международные потоки в облигации, эксперты Citi прогнозируют падение курса доллара к рублю до отметки 63-64. Кроме того, отмечается, что новый лонг по рэнду (ZAR) может принести прибыль. Поэтому Citi отводит 1% модельного портфеля на длинную позицию в рубле и ZAR против 2% короткой позиции в TRY.

По данным на 18:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составляет 65,53 руб., курс евро – 72,41 руб. Что касается рисунка форекс, то в понедельник защитные валюты и доллар США торгуются со снижением по отношению к сырьевым валютам на фоне надежд на то, что допстимулы со стороны Федрезерва, Народного банка КНР и других регуляторов в ближайшие 10-14 дней помогут ускорить рост мировой экономики.

Евро при этом растет на фоне обсуждения программы бюджетного стимулирования в ФРГ, где для этих целей рассматривается вопрос теневого бюджета.