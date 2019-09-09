Названы вакансии с зарплатой от 100 тыс. руб. и выше

Эксперты портала HeadHunter составили список свежих вакансий с зарплатами от 100 тыс. руб. и выше, которые предлагаются соискателям в разных регионах страны. В него вошли предложения для разных профессий, кроме сферы IT, передаёт РИА Новости.

Традиционно самые привлекательные по з/п предложения можно получить в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в российской столице директору по развитию E-commerce предлагают работу с ежемесячной зарплатой 500 тыс. руб. В городе на Неве трафик-менеджер может получить работу с окладом в 300 тыс. руб.

Солидные предложения по работе можно получить и в регионах. Например, во Владивостоке открыта вакансия руководителя отдела таможенного оформления с ежемесячной зарплатой 150−200 тыс. руб. В Новосибирске руководитель отдела по продажам может заработать в месяц 120-150 тыс. руб. В Перми крупной фирме срочно требуется начальник коммерческого отдела с з/п 100−150 тыс. руб. В Нижнем Новгороде директору по персоналу предлагается зарплата от 100 тыс. руб.

При этом из неофисных вакансий самое привлекательное предложение этого месяца – работа для горного мастера в Красноярске за 130 тыс. руб.