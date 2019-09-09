Цены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии

Трейдеры отреагировали на новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии ростом нефтяных котировок, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии назначил на пост главы Минэнерго страны одного из своих сыновей - принца Абдель Азиз бен Салман Аль Сауда. Перед этим в отставку был отправлен министр энергетики страны Халида аль-Фалиха. Новый министр долгое время находился в составе делегации Саудовской Аравии в ОПЕК.

Утром 9 сентября к 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли до $62,14 за баррель, поднявшись до $0,6 за баррель. Ранее по итогам пятницы цена этих контрактов составила $61,54 за баррель.

Цена на октябрьские фьючерсы нефти WTI составила утром 9 сентября $57,17 за баррель. Рост по итогам предыдущей сессии в пятницу составил $0,65 (1,15%).