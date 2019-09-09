Роскачество обнаружило токсины в сухих школьных завтраках

Специалисты Роскачества рассказали о содержании токсинов в некоторых сухих завтраках для школьников, пишет РБК.

В исследовании ведомства отмечается, что речь идет о превышении допустимой нормы содержания охратоксина А в продукции пяти торговых марок - «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей». Были проверены 18 марок шоколадных сухих завтраков, 12 из которых признаны безопасными.

Специалисты поясняют, что охратоксин А является веществом природного происхождения, которое вырабатывается плесневыми грибами Aspergillus и Penicillium. Появляется оно в процессе неправильного хранения злаковых растений, из которых изготавливается продукция.

Как отмечается в исследовании ВОЗ, воздействие на организм человека охратоксина не изучалось, но по некоторым данным охратоксина А токсичен для почек.