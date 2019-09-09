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Россия активизирует геологоразведку в Арктике

Москва, 09.09.2019
Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
#Александр Лабыкин
#Экономика
  • Россия активизирует геологоразведку в Арктике

Минприроды РФ предлагает при расчете налога на прибыль ввести повышенный коэффициент в размере 3,5 к расходам на геологоразведочные работы в Арктике. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг 5 сентября. «Мы думаем, что в Арктике смело можно сделать коэффициент 3,5, на который будут увеличиваться расходы для учета и определения налоговой базы, — заявил Денис Храмов. — Это важная инициатива, она в целом находит понимание у Минфина».

«Для “Норникеля” это будет возможность дополнительно вкладывать в геологоразведочные работы от 300 до 500 миллионов рублей в части экономии при введении такого рода коэффициента», — сказал статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков, выступая на сессии ВЭФ «Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития». По его словам, ежегодные инвестиции «Норникеля» в геологоразведку составляют около 1,5 млрд рублей.

Геологоразведка для «Норникеля», как и для любой горнодобывающей компании, — процесс, по сути, непрерывный. Для восполнения ресурсной базы требуется постоянная разведка и доразведка месторождений, а в случае с «Норникелем» делать это приходится в суровых климатических условиях: основная ресурсная база компании находится в Арктике. «Норникель» ведет основную добычу на месторождениях Талнахского и Норильского рудного узлов на Таймыре и Западного и Восточного рудного узлов на Кольском полуострове. При этом Таймырский полуостров, богатый цветными и драгметаллами, имеет огромный потенциал прироста рудных запасов. По словам Дмитрия Пристанскова, полуостров «более чем на 75 процентов не покрыт геологоразведочными работами».

Дмитрий Пристансков напомнил, что при проведении геологоразведочных работ любая компания, включая «Норникель», несет существенные риски. «По статистике только одна из десяти изучаемых площадей геологоразведки дает в итоге положительные результаты», — подчеркнул он.

Председатель совета директоров корпорации АЕОН, владелец золотодобывающей компании Petropavlovsk Роман Троценко поддержал инициативу введения повышающего двукратного коэффициента на затраты по геологоразведке. «Мы видим, что на сегодняшний день прирост запасов осуществляется медленнее, чем их выработка, — отметил он. — Это сложная отрасль, и в силу географической специфики России мало кто может позволить себе производить изыскательские работы в отдаленных районах, которые никак не связаны с существующей инфраструктурой». По его словам, ключевая задача — заинтересовать компании (геологоразведку месторождений в тяжелых климатических условиях помимо «Норникеля» ведут «Полюс золото», «Полиметалл» и другие) «в увеличении объемов разведки, ибо сегодня она происходит, условно говоря, по бортам карьеров».

Введенные ранее государственные меры экономического стимулирования геологоразведки уже принесли свои плоды. Как ранее отмечал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, меры способствовали активизации геологического изучения недр в акваториях морей, увеличению количества состоявшихся аукционов на разведку. «Но при этом геологоразведка в Арктике требует более существенных затрат по сравнению с освоением сухопутной части России, — подчеркивает младший партнер практики “Оценка” компании “НЭО Центр” Игорь Мытник.

По данным Минприроды, в прошлом году общие инвестиции в геологоразведку составили 427 млрд рублей, притом что ежегодные бюджетные вливания составляют ежегодно всего 30–34 млрд рублей.

В 2017 году за счет собственных средств недропользователей были поставлены на государственный баланс 93 месторождения сразу 22 видов полезных ископаемых, в том числе такие крупные золоторудные месторождения, как Эльгинское с запасами 73 тонны золота и Чульбатканское с запасами 33 тонны. Значимый прирост запасов получен на месторождениях «Норникеля» — Октябрьское на Таймыре и Быстринское в Забайкальском крае, а также трубке Интернациональная, трубке Айхал, Олимпиадинском месторождении.

Минприроды, в том числе за счет дополнительных экономических стимулов, ожидает увидеть в текущем году уже 445 млрд рублей вложений в геологоразведку. «В то время как в мире затраты на ГРР снижаются, в России финансирование стабилизировалось и имеет тенденцию к росту. Это связано в первую очередь с новациями российского законодательства, а также со значительным потенциалом открытия месторождений в слабо изученных регионах страны», — отмечает Дмитрий Кобылкин.

Справка:
«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности России и крупнейший в мире производитель никеля и платины с оборотом свыше 1 млрд долларов и рентабельностью более 40%. Продукция компании поставляется в 30 стран мира. Основные активы компании расположены в арктической зоне — Заполярный филиал (Таймыр) и Кольская ГМК (Мурманская область).
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    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

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