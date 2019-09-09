Россияне не получат кредитов, пока не разбогатеют

Сейчас люди с низкими доходами берут больше кредитов, чтобы поддержать уровень потребления, и для них это может представлять опасность, передают РИА Новости слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Потребительские кредиты, да, растут достаточно высокими темпами. Но, прежде всего, долговая нагрузка растет из-за стагнации доходов. Если вы посмотрите долговую нагрузку, что это — это числитель и знаменатель. Если вы посмотрите на числитель — как вырос объем потребительских кредитов, возьмем с 1 января 15-го года. У нас, если посмотрите в реальном выражении, объем потребительских кредитов вырос где-то на 0,5%, 0,4%. Просто у нас доходы за это время упали», — сказала она. Поэтому очень важно вести коэффициент долговой нагрузки, чтобы эти люди не впали в еще большую кабалу, пояснила Эльвира Набиуллина.

Во втором квартале 2019 года потребительское кредитование россиян установило сразу несколько рекордов, отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Сумма потребительских кредитов превысила 4 трлн руб., а средняя сумма кредита – 191 тыс. руб. Отчасти проблема заключается в низкой финансовой грамотности населения, живущего не по средствам. Другой проблемой, соглашается эксперт с главой ЦБ РФ, является стагнация доходов россиян. Реальные располагаемые доходы населения в 2019 году вновь начали падать после скромного роста на 0,1% годом ранее. Граждане пытаются удовлетворить свои текущие потребности, в том числе, за счет потребительских кредитов.

Стагнация в доходах россиян отражается и в замедлении темпов роста цен, а также в замедлении темпов роста ВВП РФ, продолжает Денис Иконников. По итогам августа в России впервые за 2 года наблюдалась дефляция, а темпы роста экономики России в 2019 году, вероятно, будут лишь около 1%. В данных условиях крайне важно смягчение монетарной политики ЦБ РФ. Снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 7% годовых в сентябре может быть недостаточно для разгона инфляции в экономики, в связи с чем до конца года российский регулятор, вероятно, понизит ключевую ставку еще как минимум один раз, ожидает эксперт.

Политики предпочитают о падающих доходах населения не говорить, тем ценнее, что у Набиуллиной есть такая возможность, отмечает аналитик «Алор» Алексей Антонов. Ведь вслед за поднятием темы падающих реальных доходов, которые за 5 лет сократились на 11%, придется задать логично следующий вопрос: в чем причина сокращения доходов? И окажется, что производительность труда и мотивация тут играют совсем небольшую роль, зато существенное влияние оказало повышение налогов, временный отказ от индексации пенсий и затем — рост пенсионного возраста, рост обязательных платежей, таких как плата за услуги ЖКХ, и рост цен на импортные товары в результате девальвации рубля в 2014 году.

Почти все эти явления — следствие не внезапных внешних факторов, а осознанно принятых политических решений, в результате которых интересы домохозяйств были принесены в жертву интересам государства и правящих элит, говорит аналитик. В результате домохозяйства строят личные финансовые пирамиды, берут кредиты и перекредитовываются, повышают личную финансовую нагрузку, пытаясь вернуться к уровню потребления 2010 — 2013 годов. Их можно понять, у них одна жизнь, подрастают дети, которым нужно обеспечить и образование, и уровень жизни.

И, добавляет Алексей Антонов, если кредитную нагрузку, распределяемую через банки и МФО, государство может регулировать, то есть еще обширнейший рынок неформальных займов, берущий исток в серой экономике, который контролировать невозможно. А возможность безболезненно пройти процедуру банкротства подталкивает многих заранее планировать такой сценарий, считает он.