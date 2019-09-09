Россияне смогут покупать алкоголь по приложению в смартфоне вместо паспорта

Начиная с 2020 года, при покупке алкогольной продукции можно будет предъявлять мобильное приложение в смартфоне вместо бумажного паспорта, пишут «Известия». Эксперимент по выдаче электронных паспортов с отдельным прилдожением начнется, напомним, со следующего года в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Он напомнил, что в новый паспорт будет содержать два компонента – «карту с чипом и приложение на мобильном устройстве». Чиновник напомнил, что в ситуации отказа от бумажного паспорта важен «сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать», а также новый уровень безопасности документов.

Акимов также рассказала, что новые возможности электронного паспорта не затронут юридически значимых транзакций. В ходе эксперимента пользователи подскажут разработчикам о необходимом функционале нового сервиса, а также дизайне и цвете.

Вице-премьер сообщил, что в ходе использования приложения можно будет понять «уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения и оценить его взламываемость».