Шойгу сделал заявление об угрозе гонки ракетных вооружений в Европе

Сергей Шойгу – глава российского военного ведомства в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД и Минобороны Франции – заявил, что будущее Договора о СНВ до сих пор не определено, поэтому сейчас важно не допустить новой гонки вооружений, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Шойгу отметил, что во время встречи с французскими партнёрами были даны оценки развития ситуации в Старом Свете с учётом развала ДРСМД.

Кроме того, Шойгу рассказал журналистам, что на переговорах со своим коллегой из Франции они обсудили вопросы европейской безопасности, сделав акцент на мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ-НАТО

«Между нашими странами действует механизм сотрудничества, позволяющий избегать инцидентов, что подтверждается отсутствием каких-либо конфликтных ситуаций за последние годы», - резюмировал глава Минобороны РФ.