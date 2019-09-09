Шойгу заявил о готовности сотрудничать с военным ведомством Франции

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, российское оборонное ведомство полностью готово к полноформатному сотрудничеству с коллегами из Франции. Высказывание прозвучало в ходе встречи с коллегой из Франции - министром обороны Флоранс Парли.

По словам Шойгу, формат взаимодействия двух ведомств зависит от готовности французских коллег к сотрудничеству, также российский министр сообщил, что «разделяет нацеленность французских коллег на достижение конкретных результатов».

Генерал российской армии напомнил о состоявшемся 3 сентября телефонном разговоре с Парли, который министр назвал «обстоятельным». В ходе разговора военные обсудили аспекты безопасности Европы.

По итогам переговоров предполагается составить согласованный перечень задач для экспертов, сообщил Шойгу.

Парли, в свою очередь, заявила, что также рассчитывает, что по итогам состоявшейся встречи будут выработаны «определенные направления, над которыми ведомства смогут продолжить работу в ближайшие недели и месяцы».