СМИ: в России увеличат пособия на первого ребёнка

Уже с начала 2020 года в нашей стране увеличатся выплаты на первого ребёнка.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на телеграмму Кабмина РФ, которая направлена региональным властям, начиная с января размер пособия в среднем составит 12 тыс. руб.

Это на 7% больше чем полагается при рождении первого ребёнка сейчас. В 2021 году выплаты увеличатся ещё – до 12,3 тыс. руб., в 2022 году – до 12,6 тыс. руб.

При этом общая сумма пособий составит в следующем году – 150 млрд руб., в 2021 году – 156 млрд руб., в 2022 году – 164 млрд руб. Напомним, в этом году на выплату пособий на рождение (усыновление) первого ребёнка из госказны выделено 50 млрд руб.

Как пояснили эксперты издания, столь существенный рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий, который с 2020 года они будут положены тем семьям, где есть ребенок до 3-х лет, а доходы родителей совокупно не будут превышать 2-х региональных прожиточных минимумов.