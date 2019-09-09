США остановят сборку новейших бомб из-за дефектов

В США приостановлена на неопределенный срок сборка термоядерных бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за дефектов составляющих компонентов, пишет «RG. Русское оружие».

В частности сообщается, что в ходе производства новейшего вооружения вскрылась недолговечности некоторых компонентов.

К данному моменту выпуск отложен на полтора года, о дальнейшем говорить пока рано сообщил Defence News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Национальной администрации ядерной безопасности.

Авиабомбы В61-12 предназначены для оснащения самолетов B-1, B-2, и B-52, F-16 и F-22, а боеголовка W88 для баллистических ракет Trident II. Уточняется, что производство этого вооружения задержано на более короткий срок. В Ассоциации по контролю над вооружениями уверены, что новые доработки повысят изделия в цене.