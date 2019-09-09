Украина ощутила перебои с поставками автомобильного топлива

На заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины чиновники и нефтетрейдеры обсудили ситуацию с ухудшением ситуации с поставками топлива на украинские нефтебазы. Дефицит автомобильного топлива на некоторых нефтебазах вызван с тем, что украинские железные дороги не справляются с увеличением перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Повышенная нагрузка на железную дорогу возникла из-за того, что Украина с 1 августа 2019 года ввела специальные пошлины на российское дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом - она составила 3,75%, а с 1 октября 2019 года увеличится до 4,0%. Крупнейший украинский импортер дизельного топлива Wexler Group заявил о приостановлении поставок дизтоплива по трубопроводу из России. «Решение принято в связи с тем, что дополнительное спецпошлину делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными» - заявили в компании.