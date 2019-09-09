В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Сергей Катасонов – первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам нижней палаты российского парламента – предлагает установить в стране единую минимальную цену на табачные изделия. По его мнению, это не позволит контрафактной продукции попадать на российский рынок, а также снизить доступность сигарет для населения, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, депутат считает, что минимальную цену должно устанавливать государство, а не производитель, как это происходить сейчас.

Позже глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, комментируя это предложения Катасова, заявил, что единая минимальная цена на сигареты актуальна только в том случае, если речь идет о стоимости не менее 250 руб. за одну пачку сигарет. Также он считает необходимым поднять акцизы на табачные изделия, чтобы исключить последствий от потребления некачественных сигарет, передаёт ТАСС.

Напомним, сейчас минимальная цена на сигареты устанавливается для каждой марки отдельно и составляет 75% от максимальной розничной цены.