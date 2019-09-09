В Кремле объяснили, почему Путин не встречал выданных Украиной осужденных

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ – ответил на вопрос одного из журналистов, почему президент РФ Владимир Путин не встречал выданных Украиной пленных. Как уточнил представитель Кремля, это были не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива президента», передаёт РИА Новости.

«Президент России часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен состоялся, – подчеркнул Песков. Что же касается встречи, то хочу отметить, это не является главным. Не это важно, приехал глава государства в аэропорт или нет, а то, что российский лидер для этого сделал».

При этом пресс-секретарь президента не стал называть фигурантов обменного списка.

«По фамилиям никаких комментариев не будет. Скажу лишь, что это был обмен удерживаемыми лицами. И мы этот обмен приветствуем», – резюмировал Песков, добавив, что в том, что произошло – главное проделанная работа, которая предшествовала тому, что все видели на экранах ТВ.

Напомним, 7 сентября был произведен обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Всего было освобождено по 35 осужденных с каждой стороны. В частности, РФ выпустила на свободу режиссёра Олега Сенцова, который отбывал срок за подготовку теракта, а также нарушивших российскую границу 24 украинских моряков. Президент Украины Владимир Зеленский встречал их лично в аэропорту.

В свою очередь Киев передал Москве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также гражданин ДНР Владимир Цемаха, которого в Амстердаме считают подозреваемым по делу о сбитом над Донбассом малайзийском самолёте рейса МН17.

Ранее сообщалось, что по словам Андрея Ермака – помощника президента Украины – Владимир Зеленский лично договаривался с российским лидером Владимиром Путиным об освобождении украинских граждан.