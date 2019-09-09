В окружении Зеленского рассказали детали переговоров по освобождению украинцев

Как рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак, Владимир Зеленский лично договаривался с российским лидером Владимиром Путиным об освобождении украинских граждан, пишет РИА «Новости».

Напомним, 7 сентября был произведен обмен заключенными гражданами между Украиной и Россией. Всего было освобождено по 35 осужденных с каждой стороны. Со своей стороны Россия выпустила на свободу Олега Сенцова, который был взят под стражу за подготовку теракта, а также нарушивших российскую границу 24 украинских военных.

В Россию 7 сентября вернулся освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. По заявлению Ермака, «это была большая спецоперация, детали которой не могут быть раскрыты».

«Могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов», - сообщил Ермак в интервью изданию «Украинская правда».

Он также рассказал, что президент Украины лично следил за подготовкой к освобождению людей и был в курсе всех деталей происходящего. Ермак подчеркнул, что никаких изменений по сравнению с первоначальной договоренностью двух президентов по освобождению граждан не было.