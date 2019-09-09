В Приамурье введена в эксплуатацию самая мощная в России ГЭС, построенная в постсоветский период

С пуском четвертого гидроагрегата ГЭС вышла на проектную мощность – 320 МВт.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке, ее среднегодовая выработка составит 1,67 миллиарда киловатт-часов.

Электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром «Восточный», так и реализуемых сейчас масштабных проектов: газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

«Это знаменательное событие для области. Энергетика - одна из основных отраслей нашей экономики. У нас три гидроэлектростанции, на нашей территории сосредоточено 60% выработки электроэнергии всего Дальнего Востока. То, что мы сегодня увидели - потрясающий пример научного прогресса. В строительстве применены современнейшие технологии, оптимальные решения промышленного дизайна», - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Старт строительству в августе 2010 года дал Владимир Путин, в 2017 году он принял участие в церемонии пуска трех первых гидроагрегатов станции. Основное оборудование станции изготовлено российскими производителями.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС стало одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. В период максимальной интенсивности работ на строительстве было занято около 2 000 человек. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время строительства превысила 400 млн рублей, после ввода в станции в эксплуатацию налоговые отчисления будут составлять порядка 1,4 млрд рублей в год.