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В Приамурье введена в эксплуатацию самая мощная в России ГЭС, построенная в постсоветский период

Москва, 09.09.2019
7 сентября в Амурской области введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС – самая мощная в России из числа гидроэлектростанций, чье возведение было начато в постсоветский период.
  • В Приамурье введена в эксплуатацию самая мощная в России ГЭС, построенная в постсоветский период

www.amurobl.ru

С пуском четвертого гидроагрегата ГЭС вышла на проектную мощность – 320 МВт. 

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке, ее среднегодовая выработка составит 1,67 миллиарда киловатт-часов.

Электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром «Восточный», так и реализуемых сейчас масштабных проектов: газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. 

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www.amurobl.ru

«Это знаменательное событие для области. Энергетика - одна из основных отраслей нашей экономики. У нас три гидроэлектростанции,  на нашей территории сосредоточено 60% выработки электроэнергии всего Дальнего Востока. То, что мы сегодня увидели - потрясающий пример научного прогресса. В строительстве применены современнейшие технологии, оптимальные решения промышленного дизайна», - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. 

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www.amurobl.ru

Старт строительству в августе 2010 года дал Владимир Путин, в 2017 году он принял участие в церемонии пуска трех первых гидроагрегатов станции. Основное оборудование станции изготовлено российскими производителями. 

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www.amurobl.ru

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС стало одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. В период максимальной интенсивности работ на строительстве было занято около 2 000 человек. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время строительства превысила 400 млн рублей, после ввода в станции в эксплуатацию налоговые отчисления будут составлять порядка 1,4 млрд рублей в год.

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