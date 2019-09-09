В России увеличатся родительские пособия

Родительские пособия в России вырастут в три раза, начиная с 2020, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Пособия на первого ребенка увеличат на 7% до 12 тысяч в месяц. Издание уточняет, что увеличенные пособия будут выплачиваться семьям с детьми до трех лет, чей доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Уточняется, что в общей сложности государство выделит на пособия 150 млрд рублей.

Начиная с 2021 года, размер пособий составит 12,3 тыс. рублей. Газета уточняет, что Минтруд в собственных расчетах исходил из данных Росстата о росте населения и прогнозируемой инфляции.

Уточняется, что больше всего выплаты вырастут на Сахалине и Чукотке. В этих регионах родители будут получать 29 тысяч рублей и 23,3 тыс. рублей соответственно. Представители рабочей группы по социальной политики, занимающиеся расчетом новых выплат, уверены, что мера поможет снизить риск бедности в стране.