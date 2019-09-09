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В Саудовской Аравии произойдет смена нефтяной политики

Москва, 09.09.2019

Перестановки во главе нефтяной отрасли Саудовской Аравии продолжаются. Вместо Халида аль-Фалиха на пост министра энергетики назначен принц Абдель Азиза бен Сальман бен Абдель Азиза, сын короля Саудовской Аравии. Об этом сообщили в минувшее воскресенье, 8 сентября саудовские СМИ. Напомним, 30 августа это министерство было выделено из более крупного, которое и возглавлял прежде Халид аль-Фалих, а неделю назад он был смещен с поста крупнейшей в мире по добыче и экспорту нефтяной компании Saudi Aramco. Там на его место назначен Ясир аль-Румайян, который сохранил за собой и пост главы суверенного Public Investment Fund.

Отправленный в отставку теперь уже со всех постов Халид аль-Фалих был одним из создателей сделки по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию. Также Аль-Фалих был одним из главных действующих лиц по координации сил на нефтяном рынке с Россией.

«Сделка ОПЕК+ пока не оправдала надежд саудитов, — говорит старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов. — Цена нефти не вернулась на уровень 80 долларов за баррель, который необходим Саудовской Аравии для исполнения бюджета королевства.

В начале сентября агентство Рейтер опубликовало исследование, согласно которому сделка ОПЕК+ работает не одинаково эффективно для разных участников соглашения. По сути, договоренностей о сокращении добычи придерживаются только Россия и Саудовская Аравия. Повлиять на остальные страны аль-Фалих, судя по всему, не смог».

Старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов высказал следующее мнение: «Россия обеспечивает выполнение сделки за счет своей же доли на мировом рынке, фактически сокращая ее в угоду США. Учитывая внутристрановые негативные факторы (необходимость дополнительного сокращения добычи из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Транснефти»), позиции российской нефти на мировом рынке оказались под угрозой.

Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время входивший в делегацию Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли. Стоит отметить, что исторически смена главы минэнерго Саудовской Аравии всегда сопровождалась сменой нефтяной политики», — отметил аналитик.

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