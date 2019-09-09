В США прокомментировали обмен заключенными между Москвой и Киевом

Важным событием назвал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом представитель американской администрации написал в своем твиттере.

Помимо этого Болтон выразил уверенность, что позже оставшие украинские заключенные в России, также смогут воссоединиться со своими семьями.

Болтон напомнил, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ.

Ранее обмен заключенными между РФ и Украиной прокомментировал Трамп, назвав это важным событием.