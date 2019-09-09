Зеленский отправляется в США

В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил, что во время первой встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не состоятся полноценные переговоры. «В следующие недели будет возможность для этого в Варшаве и Нью-Йорке: тогда оба президента будут находиться в одном городе... В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать «Hello!» друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно – поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне». В Варшаве встреча Зеленского и Трампа не состоялась - американский президент отменил свое участие в мероприятиях посвященных 70-летию начала Второй мировой войны из-за приближавшегося к США урагана.