Без денег взять кредит не получится

С 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физлиц по кредитам. Показатель, рассказывает агентство «Прайм», будет рассчитываться по займам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Внедрение расчета показателя долговой нагрузки позволит не допустить роста существующего показателя, уверена вице-президент РФИ-банка Елена Чижевская — на 1 сентября это 23,8% — и снизит риск возникновения рецессии, которая уже существует хоть и не в жесткой форме проявления. Такие нововведения приведут к снижению темпов роста рынка потребкредитования, но эта мера направлена на защиту заёмщиков от попадания в долговую яму и ее расширения. Все данные будут содержаться в бюро кредитных историй.

Сам показатель ПДН определяется как соотношение ежемесячных платежей по займам к доходу клиента. Доходами могут считаться зарплата, пенсия, средства от сезонных работ или сдачи имущества в аренду, рассказывает банкир. Любой заявляемый доход будет учтен при документальном подкреплении. Показатель также учитывается при оформлении кредитных карт. Размер выплат по кредитным картам банки смогут включать в расчет ПДН двумя способами: как 5% от лимита или как 10% от фактической задолженности по карте.

Уровень заградительного ПДН будет зависеть от риск-аппетита банка, его подхода к оценке риска заемщика, ценообразования и структурирования кредитной сделки, перечисляет руководитель блока «риски» банка «Открытие» Ирина Кремлева. По ее словам, средние значения по рынку определятся позже. При таком подходе к новым заёмщикам уровень рынка потребительского кредитования снизится на 10%. В тех банках и МФО, где такая процедура уже используется, снижения числа клиентов наблюдаться не будет.

Подобное нововведение, по оценке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин, позволит снизить темпы роста потребительского кредитования, так как на данный момент россияне должны финансовым организациям более 15 трлн рублей,. Как указывает эксперт, сегодня люди закредитованы, треть успела оформить три и более кредитов, которые поглощают не менее 60% семейного бюджета. Поэтому власти пытаются оградить новых заемщиков от долговой ямы.

Теперь банки будут обращаться в бюро кредитных историй, чтобы получить уровень долговой нагрузки и определять соотношение ежемесячных платежей по займам к доходу клиента (в этот показатель войдут заработные платы, пенсии и накопления). С другой стороны, считает Андрей Люшин, эта мера приведет к тому, что получить кредит станет гораздо сложнее, а многим россиянам придется брать деньги в микрофинансовых организациях, считает он.

Но и МФО будут вынуждены придерживаться проекта указаний Центробанка, уверена Елена Чижевская. Если не будет осуществляться данная процедура, это спровоцируют ЦБ на ужесточение мер в сфере регулирования деятельности МФО. Статус документа носит серьёзный характер, ведь Указание основано на пункте 5 части 4 статьи 14 ФЗ от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», — одного из основных документов по деятельности МФО, отмечает она.