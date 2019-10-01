Богатые россияне будут платить налоги по-новому – новое налогообложение коснётся тех наших соотечественники, которые провели в стране 90 дней в году.

Соответствующий документ под рабочим названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» был внесён на рассмотрение нижней палаты российского парламента Минфином РФ. При этом отмечается, что среди основных положений этого законопроекта есть новый принцип налогообложения состоятельных россиян, пишет РБК.

В частности, в документе прописано, что уменьшается срок нахождения в стране в течение года для автоматического признания налоговым резидентом. Таким образом, платить налоги в РФ обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году. Напомним, согласно действующим законам, чтобы утратить налоговую связь со страной, надо провести в РФ 183 дней.

Сейчас этой лазейкой пользуются многие бизнесмены, чтобы не отчитываться в налоговых службах о своих иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Кроме того, согласно законопроекту, теперь даже если гражданин РФ находился в стране менее 90 дней в году, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии у него недвижимости, а также экономических и личных связей на территории РФ.