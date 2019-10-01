Опубликован документ об имплементации «формулы Штайнмайера»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный опубликовал в Facebook документ, готовящийся к подписанию в Минске. Документ озаглавлен как «Имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство» и предусматривает, что «настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины , регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах». Закон будет действовать временно до дня публикации итогового доклада миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Закон продолжит действовать на постоянной основе, если в итоговом докладе будет сделан вывод о том, что выборы в Донбассе проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Бессмертный выступал за приостановку участия Украины в Минских переговорах после гибели 6 августа четырех украинских военнослужащих на Донбассе. Кроме того, Бессмертный раскритиковал первые телефонные переговоры Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.