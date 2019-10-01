Хотите узнать все об образовании в Великобритании?

На выставке вы сможете познакомиться с программами более 40 ведущих университетов, колледжей, школ-пансионов и языковых школ Великобритании, принять участие в бесплатных лекциях и мастер-классах. В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 будет представлена специальная программа.

Посетители узнают, как правильно выбрать университет Соединенного Королевства, составить мотивационное письмо для поступления и даже как выиграть стипендию Chevening, которая полностью покроет затраты на обучение.

Ведущие aрт-вузы Великобритании поделятся лайфхаками по созданию креативного портфолио для поступления в творческий вуз.

Старшеклассники смогут напрямую пообщаться с представителями и выпускниками британских вузов, а также принять участие в розыгрыше призов от хорошо известного школьникам блогера Федотова Андрея.

Гостей будут ждать специальные призы от партнеров выставки и розыгрыши сертификатов на обучение. Для маленьких гостей будет организована обширная и интересная программа. Приходите всей семьей!

Все, кто зарегистрируется на выставку онлайн, примут участие в розыгрыше планшета.

Регистрация по ссылке http://studyukrussia.ru