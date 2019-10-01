Китай продемонстрировал новейшую ракету

Китай впервые представил межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 на параде в Пекине 1 октября, передает РБК, ссылаясь на англоязычное Global Times.

Сообщается, что по площади Тяньаньмэнь проехали 16 мобильных установок с этими ракетами. Уточняется, что ракета обладает радиусом действия до 14 тыс. км, также оружие снабжено разделяющейся боевой частью, состоящей из 10 ядерных боеголовок.

Также Пекин представил на параде, приуроченному к 70-летию образования КНР, установки с ракетами DF-17, которые являются гиперзвуковым оружием малой и средней дальности, способными маневрировать на траектории. Последняя возможность делает минимальным шанс на их перехват.

Из новинок помимо ракет были представлены бомбардировщики H-6N, являющиеся копией советского самолета Ту-16. Самолет способен нести ядерное оружие, а также дозаправляться в воздухе.