Пекин отметил 70-летие образования КНР демонстрацией военной мощи

Празднование 70-летия образования КНР производит слегка двойственное впечатление. С одной стороны, грандиозный военный парад в Пекине с демонстрацией новых баллистических ракет и новейшей военной техники вместе с призывами к единению нации и угрозой Си Цзиньпина, что никакая сила не сможет поколебать «статус этой великой нации», а с другой, Гонконг, где уже несколько месяцев не стихают демонстрации протеста. В праздничный день на улицы Гонконга вышло особенно много горожан, но не отметить общенациональный праздник и юбилей, а выразить протест против авторитарного правления Пекина. Гонконгцы отбросили длинную тень на отлично отрепетированное и спланированное, как всегда, проявление единства народа.

На трибуне на главной столичной площади Тяньаньмэнь собралось все нынешнее и прежнее руководство Китая. Праздник открыл Председатель КНР и генсек КПК Си Цзиньпин, сосредоточивший в своих руках, пожалуй, самую большую со времен Мао Цзэдуна власть. В своем выступлении он напомнил все достижения КНР в экономике и упомянул ведущую роль партии в превращении отсталой страны во вторую экономику планеты.

«Нет такой силы, которая могла бы поколебать статус этой великой нации,- сказал с трибуны Си, одетый по традиции в серый френч военного покроя и стоящий на том же самом месте, на котором всегда принимал парады Мао и с которого он объявил 1 октября 1949 года о создании КНР.- Ни одна сила не сможет остановить китайский народ и китайскую нацию, уверенно продвигающихся вперед».

В военном параде участвовали порядка 15 тыс. военнослужащих. Все желающие, включая, конечно, представителей Запада, для которого во многом и предназначался этот впечатляющий показ мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК), могли увидеть новейшую китайскую технику и вооружения: сверхзвуковые дроны, межконтинентальные баллистические ракеты и многое другое.

Особенно впечатляет сила НОАК в сравнении с тем, какой она была 70 лет назад. В первом параде участвовали всего лишь 17 боевых самолетов. Их было так мало, что им пришлось дважды пролететь над площадью Тяньаньмэнь.

Руководство КНР уделяет большое внимание укреплению ВС Китая. Здесь уместно напомнить выдвинутую товарищем Си амбициозную программу в области обороны, по которой к 2050 году НОАК должна быть способна не просто воевать с любым противником, но и побеждать его.

Семь десятилетий – не такой уж большой возраст, особенно в сравнении с пятитысячелетней историей Китая, но эти 70 лет вместили великое множество событий. Достаточно сказать, что КНР пережила СССР, который когда-то поддерживал и помогал Китаю. Китайское руководство внимательнейшим образом изучило распад Советского Союза, чтобы не повторить его ошибок и не повторить его судьбу.

Конечно, распад КНР не угрожает, но все же говорить, что празднование юбилея проходит в безмятежной праздничной обстановке, нельзя. В этом году к застарелой проблеме мусульманского сепаратизма в Синьцзяне прибавился Гонконг. Конечно, лет 10-20 лет назад Пекин «играючи» бы подавил гонконгские волнения в авторитарном стиле, но сейчас за окном не 1989 год, год кровавого разгона демонстрации на Тяньаньмэнь, а ХХI век. Китай сейчас на равных борется с США. Главным проявлением американо-китайских отношений сейчас является торговая война между Вашингтоном и Пекином. В результате огромных изменений, произошедших на планете, и многократно возросшей роли Китая в ее жизни Пекин вынужден считаться с мнениями «всех заинтересованных сторон», включая и Запад во главе с США. Этим и объясняется та осторожность и осмотрительность, с которой китайское руководство реагирует на события в Гонконге.

В своем выступлении перед началом парада Си, конечно, упомянул и Гонконг. Он пообещал и дальше поддерживать «процветание и стабильность» этого города и сохранять его ограниченную автономию, основанную на принципе «одна страна, две системы». Естественно, такие слова не понравились гонконгцам и десятки тысяч горожан вновь вышли на улицы и направились к центру, где обычно происходят главные события.

Те же соображения относительно осторожного подхода к решению проблем применимы и к Синьцзян-Уйгурскому автономному округу. Несмотря на все резкие заявления о том, что Синьцзян так же, как Гонконг, является внутренним делом Китая, Пекин вынужден действовать до определенного, конечно, предела с оглядкой на Запад и мировое сообщество.

Как и прежде накануне больших праздников, власти приняли меры, направленные против любых неприятных сюрпризов. Например, накануне праздника в столице и других крупных городах был объявлен запрет на все, что летает, начиная от бумажных змеев и голубей и заканчивая дронами. В Пекине были закрыты все магазины и предприятия в районе площади Тяньаньмэнь, а жителей домов, расположенных вдоль маршрута следования колонн военной техники, попросили временно уехать.