Кличко не обсуждал с Джулиани дело Байдена

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани коррупционный скандал в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. «Мы не говорили с ним о Байдене. Мы говорили о государстве, мы говорили о Киеве, и я нуждался в советах, поскольку у него есть огромный опыт, как у мэра» - заявил Кличко украинским журналистам.

В июле Виталий Кличко побывал в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани, занимающимся выяснением обстоятельств возможной коррупции Джона Байдена на Украине в 2015-2016 годах.