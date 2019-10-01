Кредиты накрыли с головой

«Мечел» заявил о решении выкупить часть доли Газпромбанка в Эльгинском угольном проекте. Но сделке, судя по всему, не суждено состояться. Причина — в накопившихся перед кредиторами долгах. По данным СМИ, они уже превысили 411 млрд рублей. В такой ситуации вряд ли какой-либо банк решится дать новый кредит, своих же средств у компании недостаточно.

Расположенное в юго-восточной части Якутии Эльгинское угольное месторождение с запасами в 2,2 млрд тонн угля является крупнейшим инвестиционным проектом «Мечела». Его разработкой и строительством инфраструктуры к нему компания занимается более 10 лет. Было потрачено свыше 2 млрд долларов, большая часть из которых ушла на строительство 321 км железнодорожных путей. Так как месторождение находится примерно в 300 км от Байкало-Амурской магистрали, именно транспортная доступность была основной причиной того, что его освоение долго не могли начать.

Разумеется, деньги были заемные. А в 2014 году из-за падения цен на сырье и невозможности обслуживать ранее взятые кредиты, компания оказалась на грани банкротства. Переговоры о реструктуризации долга шли несколько лет, и в итоге 49% проекта пришлось продать Газпромбанку за 34,3 млрд рублей. Вырученное пошло на погашение части задолженности перед Сбербанком и другими кредиторами. В свою очередь Газпромбанк получил право спустя три года после покупки выставить долю в Эльге на продажу.

Мораторий истек в июне этого года, а в августе стало известно о появлении первого претендента на актив. По сути, в долях это по 49% в трех компаниях: «Эльга-дороге», «Мечел Транс Востоке» и «Эльгаугле».

Так, уже в августе пакет акций в проекте изъявила желание купить компания «А-Проперти» основателя телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Соответствующее ходатайство подано в Федеральную антимонопольную службу.

При этом у «Мечела» (все еще владельца оставшегося 51% акций в этих компаниях) было право приоритетного выкупа. Стороны даже оговорили возможную цену: ставка ЦБ плюс 2% в год к первоначальной стоимости актива. Если посчитать, на конец июля эта сумма равнялась 46,5 млрд рублей. В итоге заявление о покупке 34% акций Газпромбанка «Мечел» все-таки сделал.

«Официально подтверждаем, что Газпромбанком от компании группы “Мечел” получен акцент обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении. Что означает возникновение юридической обязанности компании группы “Мечел” выкупить у ГПБ долю в Эльге», — сообщил журналистам пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов.

По данным СМИ, в целом на рынке к этому отнеслись весьма скептически. Ведь компания вся в долгах, да и собственных средств совсем немного.

Известно, что на их счетах на конец июня было всего 2,8 млрд рублей. А долговая нагрузка компании превышает 6,4 EBITDA. Собственно, именно поэтому в 2016 году и состоялась сделка с Газпромбанком. Плюс ко всему, не до конца реструктурирован долг. По условиям договоров, начать погашать основные долги придется в апреле будущего года, а полностью расплатиться с кредиторами нужно до 2022 года.

Но вот что говорится в их отчете за второй квартал 2019 года:

«Несмотря на то, что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020-2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга. В связи с этим мы обратились к нашим основным кредиторам с предложением перенести сроки погашения основного долга на более поздние периоды. Сейчас наши предложения рассматриваются банками, и мы рассчитываем в ближайшем будущем достичь договоренностей по данному вопросу».

В результате на рынке уже заговорили о том, что наверняка это не последние изменения в составе Эльги, которые произойдут в ближайшее время. Не исключено, что оставшийся 51% акций «Мечела» или какую-то его часть также придется продать для уменьшения все тех же долгов.