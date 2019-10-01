Курс доллара: назван ключевой фактор риска для рубля

В понедельник, 20 сентября российский рубль подешевел к доллару и укрепился к евро. Так, по данным на 19:00 мск к завершению основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 64,84 руб. что на 14,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в моменте цена за доллар составляла 65,01 руб. Таким образом, доллар поднялся выше 65 руб. впервые с 12 сентября. Курс евро при этом стоил 70,72 руб., подешевев на 3,25 коп.

По мнению экспертов, нацвалюта торговалась накануне вечером разнонаправлено вслед за динамикой валют на Forex. При этом единая валюта ЕС дешевела на фоне заявлений главы европейского центрабанка (ЕЦБ) Марио Драги, что у регулятора ещё есть арсенал, который ЕЦБ может использовать. В этой связи пара евро/доллар в понедельник опускалась к отметке 1,0885 долл., что произошло впервые с мая 2017 года.

Если же вернуться к паре рубль/доллар, то нацвалюта снижалась вчера на фоне падения мировых цен на нефть. Напомним, днём в понедельник цены на «чёрное золото» эталонных марок активно падали. Например, ноябрьские контракты на нефть сорта Brent на Лондонской бирже снизились сразу на 1,47% (на 0,91 долл.) – до 61 долл. за один баррель. При этом более активно торгуемый фьючерс той же марки, но на декабрь, просел на 1% (на 0,61 долл.) – до 60,43 долл. за бочонок.

Стоимость ноябрьских контрактов на «чёрное золото» марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи снизилась до 55,35 долл. за баррель, упав в цене на 1% (0,56 дол.). Таким образом, мировые цены на нефть завершают квартал в минусе, так как снижение спроса на топливо перевешивает риски перебоев поставок.

По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», в октябре давление на рубль со стороны внутреннего рынка сильно возрастёт. Согласно их подсчётам во втором осеннем месяце российский Минфин в рамках бюджетного правила купит иностранную валюту на общую сумму 230 млрд руб., что на 23% больше, чем в сентябре.

При этом регулятор также купит валюту ещё на 58.8 млрд руб. Полную информацию об объёме покупок валюты на открытом рынке в течение октября Минфин официально опубликует в четверг, 3 октября.

Эксперты банка отмечают, что большинство валют стран с развивающимися экономиками во второй половине сентября упали к доллару. Исключение составлял лишь рубль, которому помогали цены на нефть и налоговый период. Однако цены на «чёрное золото» пошли на разворот, налоговый период завершился и нацвалюта сразу же стала заметно слабеть.

В свою очередь Гельды Союнов из Альфа-банка напомнил, что новая неделя началась с падения российских индексов акций и котировок рубля. При этом он подчеркнул, что негативную динамику рисковых активов на глобальном рынке, включая российский, можно расценивать как закрытие длинных позиций перед длительными выходными в Поднебесной, которые продлятся до 7 октября.

При этом, как объяснил эксперт, рубль сейчас стал чуть больше реагировать на нефтяные котировки, что было особенно заметно в прошлую пятницу. На этой же неделе, по его мнению, усиление корреляции сохранится, так как нефть постепенно закрывает тот ценовой разрыв, который образовался 16 сентября.

«А следом за нефтью будет снижаться и рубль. В целом же до пятницы активность участников рынка будет сниженной, все внимание сосредоточено на макроэкономической статистике в США, в частности, пятничных данных по американскому рынку труда», - убеждён Союнов.

Между тем, Татьяна Орлова из Emerginomics, предполагает, что до конца текущего года можно ожидать обесценивание российской валюты до 66.50 руб. Как отмечает она, ухудшение глобального аппетита к рисковым активам является главным негативным фактором для нацвалюты.

«Если в октябре и ноябре рубль ещё способен на умеренный рост, то ближе к продолжительным новогодним праздникам российская валюта в очередной раз попадёт под давление и снизится к доллару», - отметила Орлова.

А вот Татьяна Евдокимова из Нордеа банка считает, что ключевыми факторами риска для рубля в наступившем месяце выступает ухудшение аппетита к рисковым активам на фоне возможной эскалации торговых войн, многочисленных факторов геополитической неопределенности, а также по факту публикации корпоративной отчётности за третий квартал в США, которая может разочаровать инвесторов.

«Налоговый период завершился накануне уплатой налога на прибыль, после чего рубль лишился данного внутреннего фактора поддержки. В целом же риски по рублю остаются сдвинутыми в сторону ослабления на горизонте предстоящего месяца», – резюмировала эксперт.