Минтруд предупредил правительство о рисках перехода на «четырехдневку»

Минтруд направил в правительство документ, содержащий всестороннюю оценку возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.

В докладе отмечены, как плюсы, связанные с высвобождением времени на культуру и спорт, так и риски, которые таит в себе новый рабочий режим.

В ведомстве предупреждают правительство, что переход на «четырехдневку» может привести к росту себестоимости продукции из-за удорожания рабочей силы.

При этом в документе отмечены положительные аспекты влияния на здоровье и психику российских граждан в связи с уменьшением рабочего времени, а также «более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых».

Ведомство считает, что изучение вопроса необходимо продолжить на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Уже известно, что для дальнейшей проработки возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю будет создана специальная рабочая группа.