Нефть показывает крупнейшее квартальное падение за текущий год

Самое крупное падение с началом третьего квартала показывает нефть сорта Brent по сравнению с предыдущими двумя аналогичными периодами, пишет Reuters.

Агентство уточняет, что падение вызвано обострением торговой войны между США и Китаем. Инвесторы опасаются общей дестабилизации в экономике.

За истекший период третьего квартала нефть Brent просела на 8,7%, что стало худшим показателем, начиная с конца 2018 года, когда нефть этой марки потеряла 35%. Нефть марки WTI в третьем квартале также показала значительный откат назад. Уровень падения этого сорта составил 7,5%.

Помимо торговой войны между США и Китаем на ситуацию на биржах повлияла атака дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает СМИ.