Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

При телефонном разговоре президентов США и Украины присутствовал госсекретарь США Майк Помпео, пишет газета Wall Street Journal.

Уточняется, что глава госдепа присутствовал среди других чиновников при общении Трампа и Зеленского. СМИ ссылается на источник в администрации президента. Ранее о присутствии Помпео при разговоре президентов не сообщалось.

После переговоров конгрессмены от демократов палат по иностранным делам, по разведке и по надзору потребовали от Помпео передать в распоряжение парламента документы по Украине, которые необходимы для расследования в рамках инициирования импичмента президента.

По заявлению представителей демократов, отказ предоставить документы они расценят, как «препятствия расследованию».

Рассмотрение возможности импичмента президента США было инициировано после сообщений СМИ о возможной просьба Трампа к Зеленскому начать расследовании в отношении Хантера Байдена и о связях демократов с Украиной.