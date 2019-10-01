Порошенко отказался проходить проверку на «детекторе лжи»

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился по направлению Государственного бюро расследований (ГБР) в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для прохождения исследования на полиграфе. По украинскому законодательству для прохождения исследования на полиграфе требуется согласие допрашиваемого.

ГБР проводит расследование двенадцати уголовных дел, в которых Петр Порошенко фигурирует в качестве свидетеля. Порошенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью постоянно игнорирует повестки на допросы.