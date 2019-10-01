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Представитель Украины подписал «формулу Штайнмайера»

Москва, 01.10.2019

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе подписал «формулу Штайнмайера». Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информированный источник на переговорах в Минске, текст «формулы» подписан именно той форме, которую ранее согласовала контактная группа.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что подписи поставил все участники контактной группы: представители Киева, ДНР, ЛНР, РФ и ОБСЕ.

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Франк-Вальтер Штайнмайер – бывший глава МИД ФРГ, при котором были подписаны Минские соглашения. Он был одним из активных сторонников политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Поэтому в 2016 году Штайнмайер предложил следующую модель, согласно которой Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях; далее проходят выборы на территории ДНР и ЛНР; после их проведения и публикации отчёта ОБСЕ с подтверждением демократичности выборов закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступает в силу; после внесения изменений в Конституции об особом статусе Донбасса и передачи контроля Украине над границей с Россией закон об особом статусе Донбасса обретает постоянное действие.

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